W czwartek para prezydencka odwiedziła Szkołę Podstawową w Lubniu, by wziąć udział w akcji "Cała Polska czyta dzieciom". Prezydentowa Agata Duda wybrała na tę okazję sukienkę w odważnym, turkusowym kolorze. Kreacja pani prezydentowej o kopertowym kroju sięgała - zgodnie z dress codem - za kolano (zobacz: Pierwsza Dama Agata Duda nosi tanie sukienki? Wiemy ile kosztują jej stylizacje!). Agata Duda dobrała do niej klasyczne czarne buty na niewysokim obcasie oraz perłową biżuterię: kolczyki i naszyjnik.

Reklama

Styl pierwszej damy jest chwalony od początku kadencji jej męża, Andrzeja Dudy. Agata Duda często porównywana jest do prezydentowej z serialu "House od Cards", Claire Underwood - nie tylko z powodu fryzury, ale również ubrań. A co sądzicie o tej stylizacji? Czy turkus to jej kolor? :)

Zobacz: Kinga Duda została modelką?! Czy ma szansę na karierę w modelingu? SONDA

Zobacz także

Agata Duda na spotkaniu z dziećmi w Lubniu

EastNews

Pani prezydentowa wraz z mężem czytali dzieciom w szkole

EastNews

Agata Duda wybrała sukienkę w odważnym kolorze

EastNews

Reklama

Do turkusowej kreacji prezydentowa dobrała naszyjnik i kolczyki z pereł