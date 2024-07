Kinga Duda modelką? Zdjęcia córki prezydenta z sesji zdjęciowej znalazły się na facebookowym profilu fotografa Jakuba Dąbrowskiego. Czyżby prezydentówna chciała spróbować swoich sił jako modelka?

Odkąd Andrzej Duda został prezydentem Polski, nie słabnie zainteresowanie jego córką Kingą. Śliczna blondynka studiuje prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Czyżby jednak zanim rozpocznie karierę prawniczą, chciała sprawdzić się jako modelka? Na Facebooku pojawiły się jej zdjęcia z sesji fotograficznej.

Sesja zbliża się wielkimi krokami a do niektórych juz nawet przyszła ???? dla was na osłodę tego trudnego czasu Kinga - napisał na swoim publicznym profilu Jakub Dąbrowski, fotograf, który jest autorem zdjęć Kingi Dudy.

Kinga pozuje na nich zawodowo i trzeba przyznać, że jest bardzo fotogeniczna! Zobaczcie zdjęcia Kingi Dudy! Jak myślicie, ma szansę na karierę w modelingu?

