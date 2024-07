Styl Agaty Dudy jest chwalony od początku urzędowania jej męża Andrzeja Dudy. Pierwsza para zawsze wygląda z klasą, a to zasługa głównie pani prezydentowej. Ile kosztują jej eleganckie kreacje?

Agata Duda - ile kosztują jej kreacje?

Agata Duda zamiast ubierać się u światowych projektantów, wspiera polskie marki! Jej ulubiona to Modesta - najczęściej nosi spódnice i żakiety właśnie tej marki. Średnia cena sukienki marki Modesta to ok. 500 złotych, żakietu ok. 400 złotych, a spódnicy ok. 280 zł. Czy to dużo? "Fakt" spytał o to znane stylistki.

Rzeczywiście te ceny nie są wygórowane, ale pamiętajmy o tym, że polskie pierwsze damy mają niewielki budżet przeznaczony na stylizacje. Dlatego Agata Kornhauser-Duda sięga po ubrania relatywnie niedrogich polskich marek. Ale trzeba przyznać, ze robi to z głową i konsekwentnie stawia na bezpieczną, sprawdzoną klasykę" - zdradziły w rozmowie z Fakt24.pl stylistki: Ewa Rubasińska-Ianiro i Magdalena Makarewicz.

Prezydentowa czasem ubiera się też w sukienki znanej polskiej projektantki Teresy Kopias, której kreacje nosi też Agata Młynarska czy Iwona Pavlović. Trzeba przyznać, że obecnie Agata Duda to najmocniejszy punkt prezydentury Andrzeja Dudy. Polityk często jest krytykowany za swoje decyzje, ale jego żona na razie ma nieskazitelny wizerunek. I dużą w tym rolę odrywa właśnie jej styl - zawsze elegancka, dobrze ubrana i umalowana. Prezydentowa często porównywana jest do Claire Underwood z serialu "House od Cards". Nie tylko z powodu fryzury, ale też ubrań. Trzeba przyznać, że styl mają rzeczywiście podobny!

