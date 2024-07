Agata i Kinga Duda w Watykanie, podczas audiencji u papieża Franciszka, postawiły na czarne stylizacje z koronkowym nakryciem głowy. Zgodnie z zasadami protokołu dyplomatycznego, właściwym strojem dla kobiety na spotkanie z papieżem to czarna sukienka za kolano z długim rękawem i nakrycie głowy.

Reklama

Kontrowersje wokół stylizacji Agaty i Kingi Dudy na spotkaniu z papieżem

Internautom nie przypadły jednak do gustu stylizacje Pierwszej Damy i jej córki. Choć panie dostosowały się oczywiście do protokołu, większość zgodnie orzekła, że nakrycie głowy w postaci czarnej mantylki, było tu zbędne. Wystarczyłaby zwykła chusta i to w innym odcieniu:

tak się składa że mantylka to tradycja rodem z HISZPANII :)) - pisze jeden z internautów

Franciszek proponuje juz od początku odejście od mantylki. Polski ciemnogród bardziej papieski od papieża - pisze kolejny

mocno się postarzyły. Jak na stypie! - dodaje następny

I po co im to było? Mogły wybrać chustę w innym kolorze. Kinga wygląda jako 40-latka! Beznadziejnie... - wyjaśnia internauta

Są jednak też tacy, którzy obronili Kingę i panią Agatę:

pisalam juz drukowanymi. POLSKA tradycja wyklucza bycie BEZ mantylki. tyle w tej kwestii

A co Wy uważacie na ten temat?

Zobacz także

Zobacz także: Agata Duda opiekuje się swoim chorym tatą. Co dolega ojcu Pierwszej Damy

Agata i Kinga Duda w Watykanie

Reklama

Internauci mają racje?