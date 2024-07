Nowy klip Zenona Martyniuka i Sławomira Zapały już stał się prawdziwym hitem sieci: w zaledwie tydzień od premiery zdobył niemal półtora miliona wyświetleń na YouTube. Fani są pod wrażeniem nie tylko muzycznej aranżacji utworu, ale również obecności ukochanych kobiet gwiazdorów. Nie da się ukryć, że Danuta Martyniuk skradła show, a teraz wyszło na jaw, gdzie i za jaką kwotę można kupić jej sukienkę!

Wiemy, ile kosztuje sukienka Danuty Martyniuk z teledysku "Tańcz"

Utwór "Tańcz" wykonywany przez duet Zenona Martyniuka i Sławomira Zapały ma szansę stać się prawdziwym hitem tych wakacji. Fani są zachwyceni muzyczną aranżacją, tekstem utworu, ale też udziałem Kajry i Danuty Martyniuk w klipie. Szczególną uwagę przykuwa metamorfoza, którą przeszła ostatnio Danuta Martyniuk.

To jednak nie wszystko! Długa, zielona suknia Danuty Martyniuk także przyciąga spojrzenia. To model marki Marella, który idealnie podkreślił sylwetkę żony gwiazdora. Delikatny wzór i pasek eksponujący talię dodały całemu lookowi uroku. Za suknię, którą ma na sobie Danuta Martyniuk w teledysku do utworu "Tańcz", trzeba zapłacić jednak ponad 1000 złotych!

Zielona suknia kosztuje ponad 1200 złotych i to na wyprzedaży. To całkiem spora suma, jak na model, który został wykonany z poliestru - podaje ''Super Express''.

Miłych słów skierowanych w stronę obu pań nie szczędził też sam Sławomir Zapała. Gwiazdor nie ukrywał, że ukochane jego i Zenona Martyniuka prezentowały się wprost zjawiskowo, a nawet wyglądały jak siostry:

Uważam, że Kajra i Danusia to najpiękniejsze modelki, jakie kiedykolwiek wystąpiły w teledysku. Dziewczyny wyglądają przepięknie. Właściwie to trochę jak siostry… A my z Zenkiem na gitarach i było super - zachwycał się Sławomir na łamach ''Super Expressu''.

Fani jednogłośnie uznali, że udział Danuty Martyniuk i Kajry w teledysku był prawdziwym strzałem w dziesiątkę, a szczególnie komplementy prawili żonie Zenona Martyniuka:

I to jest duet...Mężowie i Żony w najpiękniejszej odsłonie!!!

Super wyszło. A udział żon, to wisienka na torcie, zmienił wydźwięk tekstu

Największy szacunek dla pani Martyniuk

Jak oceniacie stylizację Danuty Martyniuk? Warta swojej ceny?

