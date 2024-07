Łatwa i szybka do wykonania fryzura szczególnie przydatna jest rano. W 5 minut można zrobić proste koki, które utrzymają się przez cały dzień, w przeciwieństwie do włosów prostowanych czy kręconych przy pomocy lokówki lub prostownicy.

Prosty kok z elementami artystycznego nieładu

Aby wykonać łatwą i szybką fryzurę, włosy trzeba rozczesać i zrobić z nich wysoki kucyk, najlepiej na czubku głowy. Gumkę można delikatnie poluzować, żeby włosy z przodu nie były zbyt płaskie. Włosy w kucyku rozdziela się na dwie części i jedną z nich zakręca wokół gumki niezbyt ciasno ani zbyt płasko. Ta część powinna zostać przypięta wsuwkami, żeby się nie rozsypała. Z drugą częścią włosów należy zrobić to samo, ale w odwrotnym kierunku. Baza koka jest gotowa, kolejnym krokiem jest nadanie mu kształtu. Nie będzie idealnie gładki, ale o to chodzi. Kok powinien sprawiać wrażenie luźnego i puszystego. Na koniec stabilizuje się go kolejnymi wsuwkami.

Prosty kok-wachlarz

Drugą propozycją jest kok w kształcie wachlarza. Po rozczesaniu włosy należy związać w bardzo wysoki kucyk. Gumkę trzeba delikatnie zsunąć, a następnie kucyk zawinąć i od strony czoła przełożyć włosy przez powstałą przestrzeń z powrotem ku dołowi. Włosy wystarczy lekko pociągnąć, by gumka znów znalazła się przy samej głowie. Przełożone włosy, które stworzyły pętelkę, należy rozłożyć, nadając im kształt wachlarza. Tak wykonaną fryzurę trzeba ustabilizować wsuwkami.