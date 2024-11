Elegancka Justyna Steczkowska przywitała się z fanami i nagle stało się to. Wszystko uchwycili paparazzi

Justyna Steczkowska przygotowuje się do premiery nowej płyty i właśnie pojawiła się w programie "Dzień dobry TVN". Piosenkarka zachwyciła swoją elegancką stylizacją, ale całą uwagę zwraca to, co wydarzyło się po opuszczenia studia TVN. Tego nikt się nie spodziewał, a już na pewno była to ogromna niespodzianka dla artystki!