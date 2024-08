Gdy kilka miesięcy temu Małgorzata Tomaszewska po raz drugi została mamą, jej życie stanęło na głowie. Początki nie należały do najłatwiejszych, czego nie ukrywała, ale dziś zdaje się, że świetnie odnajduje się w opiece nad dwójką pociech. W piątek z samego rana zwróciła się do fanów z pewną prośbą. Wspomniała też o problemach.

W lutym tego roku rodzina Małgorzaty Tomaszewskiej się powiększyła, gdy na świat przyszła mała Laura. Prezenterka na start stanęła przed niełatwym wyzwaniem opieki nad dwójką dzieci, ponieważ w trosce o zdrowie córeczki zdecydowała, że jej starszy synek nie będzie przez pewien czas chodził do przedszkola. Mimo pewnych trudności dała radę i dziś świetnie odnajduje się w roli podwójnej mamy.

Małgorzacie Tomaszewskiej udało się nawet udać z pociechami na wakacje, podczas których się zaręczyła! 35-latka ukrywa jednak swój związek przed światem i do tej pory raptem raz pokazała niewielki fragment narzeczonego, nie ujawniając jego wizerunku. Poza tym stara się pozostać w stałym kontakcie z fanami i dzielić się z nimi innymi ciekawostkami z życia. Tym razem zwróciła się do nich już bladym światem.

W piątek z samego rana Tomaszewska wrzuciła na InstaStory nagranie prosto z lotniska, informując, że właśnie wybiera się z całą rodziną na wakacje do Bułgarii. Jak podkreśliła, będzie to jej pierwszy raz w tym miejscu, dlatego postanowiła poprosić internautów o coś ważnego.