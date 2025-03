Ostatni raz tak głośno wokół serialu Netfliksa było po premierze „Reniferka”. „Dojrzewanie” to jedna z największych produkcji giganta streamingowego tego roku. Możemy być już pewni, że ten tytuł będzie wymieniany wśród najpopularniejszych w grudniowych zestawieniach. Połączenie kryminału i dramatu rodzinnego ogląda się z zapartym tchem w ciągu jednego wieczoru. Śledztwo w sprawie zamordowania nastolatki ze szkoły 13-letniego Jamiego obserwujemy z wypiekami na twarzy. Emocje potęguje dobrze dobrana ścieżka dźwiękowa. Piosenka, która pojawia się na koniec drugiego odcinka, to strzał w dziesiątkę. To cover hitu Stinga.

Cover utworu „Fragile” Stinga w drugim odcinku „Dojrzewania”

Utwór „Fragile”, pierwotnie stworzony przez Stinga, to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i emocjonalnych kawałków w jego dorobku. W drugim odcinku serialu „Dojrzewanie” pojawia się wyjątkowa interpretacja tego utworu, wykonana przez dzieci, zaaranżowana przez Aarona Maya i Davida Ridleya. Cover wyróżnia się delikatnym brzmieniem i subtelną aranżacją, która doskonale współgra z emocjonalnym tonem serialu.

Serial „Dojrzewanie” znany jest z umiejętnego wykorzystywania muzyki do podkreślania emocji i budowania napięcia. Cover utworu „Fragile” pojawia się w kluczowej scenie drugiego odcinka, wzmacniając dramatyzm wydarzeń i ukazując złożoność relacji między bohaterami. Delikatne dźwięki gitar i subtelny wokal Aarona Maya wprowadzają widza w refleksyjny nastrój, doskonale wpisując się w tematykę serialu.

Aaron May i David Ridley to artyści odpowiedzialni za wyjątkowe aranżacje muzyczne w całym serialu „Dojrzewanie”. Ich interpretacja „Fragile” wzbudziła zainteresowanie widzów i zyskała uznanie krytyków. Dzięki starannie dobranym dźwiękom i emocjonalnemu wykonaniu, utwór doskonale oddaje atmosferę serialu i podkreśla kluczowe momenty fabularne.

O czym jest serial „Dojrzewanie” Netfliksa?

​„Dojrzewanie” to czteroodcinkowy brytyjski miniserial kryminalny, który zadebiutował na platformie Netflix 13 marca 2025 roku. Fabuła skupia się na rodzinie Millera, której życie zostaje wywrócone do góry nogami, gdy 13-letni Jamie Miller (w tej roli debiutujący Owen Cooper) zostaje aresztowany pod zarzutem zamordowania koleżanki ze szkoły.

W rolę ojca Jamiego, Eddiego Millera, wciela się Stephen Graham, znany z takich produkcji jak "Tysiąc ciosów" czy "Punkt wrzenia". W obsadzie znaleźli się także Ashley Walters jako detektyw inspektor Luke Bascombe oraz Erin Doherty jako psycholog kliniczna Briony Ariston.

Serial wyróżnia się unikalną formą realizacji – każdy z odcinków został nakręcony w formie jednego, nieprzerwanego ujęcia, co nadaje narracji wyjątkowego realizmu i intensywności. Ta technika angażuje widza w sposób bezpośredni, pozwalając mu poczuć się częścią przedstawianych wydarzeń.

„Dojrzewanie” porusza trudne tematy, takie jak toksyczna męskość, presja społeczna oraz wpływ mediów społecznościowych na młodzież. Serial skłania do refleksji nad tym, jak jedno tragiczne wydarzenie może wpłynąć na życie wielu osób i jak skomplikowane są mechanizmy prowadzące do takich sytuacji.

Muzykę z serialu możecie sprawdzić poniżej.

