Danuta Martyniuk coraz częściej pojawia się w mediach, ale już nie tylko w towarzystwie męża, który jest bez wątpienia uznany za króla muzyki disco-polo, ale również w kontekście kolejnych afer, a ostatnio również za sprawą metamorfozy, którą przeszła. Jak wiadomo, Danuta Martyniuk schudła ponad 20 kilogramów i mocno zmieniła swój dotychczasowy styl życia. 57-latka nie ukrywa, że zdecydowała się też korzystanie z medycyny estetycznej i w "Halo, tu Polsat" po raz kolejny poinformowała, że ma za sobą lifting twarzy, poprawiony nos oraz górne powieki. Nie sposób nie dostrzec, że zmiany są naprawdę spektakularne. Teraz Danuta Martyniuk zaskoczyła nowym zdjęciem, ale nie pozuje na nim sama, bo towarzyszy jej niespełna 6-letnia Laura.

Reklama

Elegancka Danuta Martyniuk pozuje z niespełna 6-letnią wnuczką

Laura Martyniuk 12 lutego skończy 6 lat i jest owocem związku Daniela Martyniuka i Eweliny. Pierwsze małżeństwo syna gwiazdora disco-polo zakończyło się bardzo szybko i temu rozstaniu towarzyszyły niemałe kontrowersje. Po rozstaniu Daniel Martyniuk na jakiś czas zniknął z mediów społecznościowych, ale każdy jego powrót wiązał się z ogromnymi emocjami i kontrowersyjnymi sytuacjami. Ostatnio 35-latek w mocnych słowach zaatakował swojego ojca i zarzucił mu, że finansowo wspiera wszystkich tylko nie jego. Po tej aferze w mediach głos zabrała Danuta Martyniuk i zasugerowała, że Daniel powinien udać się na odwyk, a ostatecznie poróżniła się z obecną żoną syna. Wtedy po raz pierwszy padły słowa na temat tego, że Daniel Martyniuk nie może odwiedzać córki. Okazuje się, że kontakt z niespełna 6-letnią Laurą mają jej dziadkowie Danuta i Zenek Martyniukowie. Żona gwiazdora disco-polo właśnie pokazała wyjątkowe zdjęcie z wnuczką:

Piękne kobietki. Babcia wygląda na mamę. Miły widok.

Jak fajnie mieć już dużą wnusie.... super dziewczyny... miłej zabawy na śniegu.... pozdrawiam serdecznie.

Facebook @Danuta Martyniuk

Internauci zwracają też uwagę na małą Laurę, która... nie jest już taka mała. Dziewczynka niebawem będzie świętowała swoje 6. urodziny i z tej okazji z pewnością może liczyć na przyjęcie w gronie najbliższych. Tak wyjątkowego dnia nie będzie mogło zabraknąć Danuty i Zenka Martyniuków, którzy mocno wspierają wnuczkę i nie ukrywają, że mają z nią świetny kontakt i dobre relacje z jej mamą, Eweliną.

Jaka ona już duża!!! Śliczna dziewczynka w obięciach eleganckiej babci!!!

Ależ wnusia wyrosła

Laura super narciarka !!!brawo

Reklama

Niedawno Zenek Martyniuk i jego żona pojawili się w programie "Halo tu Polsat", gdzie opowiedzieli o relacjach z synem. Aleksander Sikora zapytał też o to, jakim ojcem dla Laury jest Daniel Martyniuk i okazuje się, że w ostatnim czasie ma on znikome relacje z córką, a wszystko przez to, że jego obecna żona ma nie chcieć, aby utrzymywał kontakt z poprzednią rodziną.

Obecna żona właśnie zabrania Danielowi w ogóle, żeby on utrzymywał kontakty z tą pierwszą żoną, a tym bardziej ze swoją córką. Słuchaj, my jesteśmy taką rodziną, wiesz, bardzo otwartą. Wiesz, nie bardzo lubimy się, jak ktoś się gniewa czy coś takiego. I myślę, że za jakiś czas na pewno to wszystko się ułoży powiedział Zenek Martyniuk w rozmowie z Aleksandrem Sikorą dla 'Halo tu Polsat'