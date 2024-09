Anna Lewandowska jest niewątpliwie w doskonałej kondycji fizycznej, a to za sprawą wieloletniej pracy nad sylwetką. Do swoich aktywności w ostatnim czasie dołączyła również taniec, a dokładniej bachatę. Teraz okazuje się, że to nie koniec umiejętności Anny Lewandowskiej. Od tego nagrania robi się gorąco!

Anna Lewandowska pokazała nowe umiejętności taneczne

Anna Lewandowska pokochała taniec,a jej ukochany mąż, Robert Lewandowski wspiera ją w jej pasji i nie ma w sobie krzty zazdrości. Trzeba przyznać, że jak na amatorkę Anna Lewandowska świetnie sobie radzi na parkiecie i fani zapewne zastanawiają się kiedy będą mogli zobaczyć ją w programie "Taniec z Gwiazdami". Na razie jednak na to się nie zapowiada, ale tymczasem do sieci trafiło kolejne taneczne nagranie trenerki. Tym razem jednak Anna Lewandowska zmieniła styl z bachaty na high heels. Co ciekawe, umiejętnościami Lewej pochwaliła się jej trenerka, która niegdyś brała udział w wielu projektach tanecznych w Polsce, a od pewnego czasu mieszka i pracuje w Hiszpanii.

Anna Lewandowska www.instagram.com/annalewandowska

Anna Lewandowska założyła obcisłe spodenki oraz top, a na nogach miała wysokie szpilki przeznaczone do tego rodzaju tańca. Krótka choreografia rozpaliła odbiorców, bo w takich pozach jeszcze nie widzieli żony piłkarza. Widać, że w tym stylu tanecznym Anna Lewandowska czuje się pewnie i ruch przychodzi jej z niewiarygodną łatwością. Robi wrażenie!

@domidance_

Niedawno Anna Lewandowska otworzyła własne studio, w którym odbywają się liczne zajęcia sportowe i taneczne. Jak sama mówiła- to spełnienie jej wielkiego marzenia:

@edanstudios, to moje nowe multi-butikowe studio, w którym łączę wszystkie swoje pasje: fitness, pilates, taniec i zdrowy styl życia. To nie będzie tylko przestrzeń treningowa. Będzie to drugi dom dla miłośników aktywności fizycznej. - mówiła Anna.

Jak podoba Wam się taka wersja Anny Lewandowskiej?

