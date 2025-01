Wykonanie kultowego przeboju przez Kasię Stankiewicz podzieliło fanów. "Profanacja"

Kasia Stankiewicz to piosenkarka, która od wielu lat cieszy się nienaganną reputacją. Tym razem jednak była wokalistka Varius Manx podpadła fanom, którzy nie kryją, że woleliby nie słyszeć tego, co usłyszeli. Mianowicie chodzi o utwór Nirvany, który wykonała piosenkarka. "Smells Like Teen Spirit" w wersji Stankiewicz wywołało burzę i masę komentarzy, które sugerują, że nie jest to najlepszy repertuar dla Kasi.