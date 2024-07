Oryginalny „Twister” – wydany w 1996 roku – mógł pochwalić się imponującą obsadą. W rolach głównych wystąpili nie tylko Bill Paxton i Helen Hunt. Drugoplanowe role także przypadły utalentowanym aktorom jak Philip Seymour Hoffman, Cary Elwes i przyszła gwiazda „Sukcesji” Alan Ruck.

W przypadku nowego filmu „Twisters” ważne było zatem znalezienie równie świetnego składu aktorów, którzy mogliby stoczyć walkę z ekstremalnymi sytuacjami – i na szczęście w „samodzielnej kontynuacji” nie zabrakło wielkich gwiazd.

W obsadzie znaleźli się Daisy Edgar-Jones, Glen Powell i Anthony Ramos, a w także Daryl McCormack, Maura Tierney i przyszły Superman David Corenswet oraz postaci z dalszego planu.

W rozmowie dla RadioTimes.com na temat obsady głównych ról reżyser Lee Isaac Chung powiedział, że to „naturalność” Daisy Edgar-Jones rzuciła mu się w oczy, gdy szukał aktorki do zagrania głównej roli Kate.

„Po prostu mam wrażenie, że cokolwiek ją widziałem, przeżywam wszystko, przez co ona przechodzi” – powiedział. „I wnosi tak głęboką ludzką szczerość do wszystkiego, co robi, że poczułem, że jeśli skonfrontujemy to z tornadami i tą niemal fantastyczną rzeczą, która się dzieje, pomoże nam to poczuć, że to wszystko dzieje się naprawdę”.

Tymczasem wyjaśnił, że Powell miał pewną cechę, która sprawiała wrażenie, jakby znał go od lat, nawet przy pierwszym spotkaniu.

„W dziwny sposób przypomina mi wielu moich przyjaciół, którzy dorastali”, powiedział. „Po prostu wydawał mi się już starym przyjacielem, mimo że go nie znałem. A to tylko część jego osobowości. I właśnie tego potrzebowaliśmy w tym filmie, kogoś, kto… będzie miły zarozumiały w tym filmie, ale nie nienawidzisz go”.

„Jest także taką ciepłą i troskliwą osobą. Wiedziałem więc, że to, przez co przechodzi w tym filmie, będzie naprawdę odczuwalne i to, co znaczy dla postaci Kate, będzie również realne. Tylko dlatego, że Glen już ucieleśnia te wszystkie rzeczy”, dodał.

Poniżej znajdziecie wszystko, co powinniście wiedzieć o obsadzie filmu „Twisters”.

„Twisters”. Obsada hitu z Daisy Edgar-Jones

Daisy Edgar-Jones jako Kate Cooper

Glen Powell jako Tyler Owens

Anthony Ramos jako Javi

Brandon Perea w roli Boone’a

Maura Tierney jako Cathy Cooper

Harry Hadden-Paton jako Ben

Sasha Lane jako Lilly

Daryl McCormack jako Jeb

Kiernan Shipka jako Addy

Nik Dodani jako Praveen

David Corenswet jako Scott

Tunde Adebimpe jako Dexter

Katy O'Brian jako Dani

Paul Scheer jako policja drogowa na lotnisku

James Paxton jako Cody

Daisy Edgar-Jones gra Kate Cooper

Kim jest Kate Cooper? Meteorolog i łowca burz, posiadający szósty zmysł przewidywania tornad i odważną pasję w ich oswajaniu. Poprzednia próba stłumienia tornada za pomocą wymyślonego przez nią wynalazku chemicznego zakończyła się tragedią i sprawiła, że porzuciła styl życia oparty na pogoni za burzami na rzecz pracy za biurkiem w Nowym Jorku – ale kusi ją, aby wrócić, gdy stary przyjaciel daje jej możliwość przetestować nowy przenośny system radarowy.

W czym jeszcze zagrała Daisy Edgar-Jones? Aktorka zyskała popularność dzięki roli w serialu „Normalni ludzie”. Gwiazda ma na koncie występy w takich produkcjach jak „Gdzie śpiewają raki”, „Fresh”, Pod sztandarem nieba”, „Wojna światów”, „Pond Life” oraz „Cold Feet”.

Glen Powell gra Tylera Owensa

Kim jest Tyler Owens? Tyler Owens to była gwiazda rodeo, która stała się „pogromcą tornad”, stoi na czele zespołu „ekstremalnych meteorologów” i stał się sensacją.

W czym jeszcze grał Glen Powell? Aktor zasłynął przede wszystkim rolami w takich produkcjach jak „Hit Man”, „Każdy by chciał”, „Top Gun: Maverick”, „Seks według Eda”, „Tylko nie ty”, „Królowe krzyku”, „Swatamy swoich szefów”, „Stowarzyszenie miłośników literatury i placka z kartoflanych obierek”, „Ukryte działania”, „Sand Castle”, „Towarzysze broni”, „Bez miłości ani słowa”, „Mroczny Rycerz powstaje”, „Prawdziwa jazda 2”, „Niezniszczalni 3”, „Pozory prawdy”.

Anthony Ramos gra Javiego

Kim jest Javi? Były kolega Kate, łowca burz sprzed tragedii, który namawia ją do powrotu do ścigania zjawisk meteorologicznych, gdy mówi jej, że założył firmę opracowującą przełomowe urządzenie radarowe do badania tornad.

W czym jeszcze grał Anthony Ramos? Aktor pojawił się w takich produkcjach jak „In the Heights: Wzgórza marzeń”, „Hamilton”, „Narodziny gwiazdy”, „Inwestorzy amatorzy”, „Transformers: Przebudzenie bestii”, „Uczciwy złodziej”, „Godzina II: Król potworów”, „Rozdzieleni”. W 2025 zobaczymy go w serialu „Ironheart”.

Brandon Perea gra Boone'a

Kim jest Boone? Filmowiec ekipy Tylera.

W czym jeszcze brał udział Brandon Perea? Aktor ma na koncie role w takich produkcjach jak „Nie!”, „The OA”, „Amp House Massacre”, „Rebelia”, „Delivery”, „Oh, Sorry”, „How Far” oraz „Dance Camp”. Gościnnie wystąpił w serialu „Doom Patrol”.

Maura Tierney gra Cathy Cooper

Kim jest Cathy Cooper? Matka Kate, która rzadko rozmawiała z córką, odkąd opuściła Oklahomę po tragedii.

W czym jeszcze wystąpiła Maura Tierney? Jedna z bardziej doświadczonych aktorek w tym filmie pojawiła się w takich produkcjach jak „Romans”, „Mój piękny syn”, „Barwy kampanii”, „Rdza”, „Ostry dyżur”, „Bracia ze stali”, „Kłamca, kłamca”, „Bezsenność”, „Instynkt”, „Lęk pierwotny”, „Podróż przedślubna”.

Gościnnie Tierney wystąpiła w serialach „Your Honor”, „Żona idealna”, „Biuro”, „Wołanie o pomoc” czy też „Prawo i porządek”.

Harry Hadden-Paton gra Bena

Kim jest Ben? Dziennikarz mieszkający w Londynie, który pojechał do Oklahomy, aby napisać profil Tylera i jego załogi.

W czym jeszcze grał Harry Hadden-Paton? Brytyjski aktor dał się poznać szerszej publiczności rolami w takich produkcjach jak „Downton Abbey”, „Downton Abbey: Nowa epoka”, „The Crown”, „Ktoś we mnie”, „Wersal. Prawo krwi”, „Czas na miłość”, „Mając ciebie”, „Głębokie błękitne morze”, „Zapętleni”, „Niczego nie żałuję – Edith Piaf”, „The Hollow Crown”.

Gościnnie pojawił się w serialach „Morderstwa w Midsomer”, „Hotel Babylon”, „Grantchester”, „Czarna lista” czy „Budząc zmarłych”.

Sasha Lane gra Lilly

Kim jest Lilly? Inna członkini załogi Tylera, poszukiwaczka mocnych wrażeń Lilly, odpowiada za obsługę dronów w grupie.

W czym jeszcze brała udział Sasha Lane? Młoda aktorka dała się już poznać dzięki kilku wyraźnym rolom w takich produkcjach jak „American Honey”, „Rozmowy z przyjaciółmi”, „Złe wychowanie Cameron Post”, „W tłumie”, „Hellboy”, „Utopia”, „W tłumie”, „Jak wysadzić rurociąg”, „Niesamowite historie”, „Utopia” czy „Wymyślony przyjaicel”.

Gościnnie Lane pojawiła się w serialu „Loki”.

Daryl McCormack gra Jeba

Kim jest Jeb? Chłopak Kate i członek jej pierwotnego zespołu ścigającego burze.

W czym jeszcze grał Daryl McCormack? Aktor ma na koncie role w takich produkcjach jak „Powodzenia, Leo Grande”, „Siostry na zabój”, „Peaky Blinders”, „The Lesson”, „Kobieta w ścianie”, „Pixie”, „(Nie)dobra kobieta”, „Skandal w angielskim stylu”.

Gościnnie McCormack wystąpił w serialach „Koło czasu” oraz „Wikingowie”.

Kiernan Shipka gra Addy'ego

Kim jest Addy? Kolejny członek pierwotnego zespołu Kate ścigającego burze.

W czym jeszcze grał Kiernan Shipka? Młoda aktorka zdążyła już wystąpić w takich produkcjach jak „Zło we mnie”, „Mad Men”, „Chilling Adventures of Sabrina”, „Zatrzymać morderstwo”, „Kwiaty na poddaszu”, „Jeden, dwa”, „W śnieżną noc”, „Cisza”, „Zabójczy wirus”, „Konflikt”. Niedawno zagrała w najgłośniejszym horrorze tego roku – „Kodzie zła”.

David Corenswet gra Scotta

Kim jest Scott? Partner biznesowy Javiego, którego bardziej interesuje zadowolenie niecierpliwych inwestorów niż ochrona cywilizacji przed katastrofalnymi zagrożeniami związanymi z tornadami.

W czym jeszcze grał David Corenswet? Aktor ma na koncie wiele głośnych produkcji jak „Dwa życia”, „Hollywood”, „Pearl”, „Miasto jest nasze”, „Wybory Paytona Hobarta” czy „Zdrada stanu”. W 2025 roku zobaczymy go w najnowszym „Supermanie”.

Gościnnie Corenswet wystąpił w „Houe of Cards”.

