Fani „Blade’a” wreszcie dostali trochę soczystych szczegółów na temat nowej produkcji Marvela. Kto dołączył do obsady?

Wiadomość o powstaniu „Blade’a” rozgrzała fanów. Niestety szybko pojawiły się doniesienia o problemach. Produkcję spowolniły nie tylko cięcia budżetowe, ale również strajki scenarzystów, a także zmiana twórców. Po raz pierwszy o planach zrobienia filmu o łowcy wampirów przez studio Marvel poinformowano w 2019 roku. Tytuł wciąż nie jest gotowy.

Scenariusz „Blade’a” przeszedł mnóstwo zmian. Niektóre były dość szokujące. Jedna z wersji zakładała, że tytułowy bohater jest postacią trzecioplanową. Te komplikacje dość skutecznie odstraszały aktorów i aktorki, którzy mieli wystąpić w filmie. Zespół scenarzystów zmieniono aż sześć razy. Wreszcie wybrano nowego reżysera – Yanna Demange’a.

Warto przypomnieć, że początkowo za reżyserię „Blade’a” miał odpowiadać Bassam Tariq. Ze względu na zmiany w harmonogramie produkcji filmowiec zrezygnował ze stanowiska i rozstał się ze studiem Marvela. Wygląda na to, że sytuacja wokół remake’u wreszcie się stabilizuje. Co wiemy o obsadzie?

„Blade” (2025): obsada i data premiery

Nic dziwnego, że niektórzy zaczęli wątpić w powstanie „Blade’a”. Początkowo zakładano, że film zostanie ukończony w 2023 roku. Później premierę przełożono na rok 2024. Obecnie wszystko wskazuje na to, że latem tego roku ekipa filmowa dopiero rozpocznie zdjęcia. Biorąc pod uwagę wszystkiego przeszkody, jest to już jakiś sukces. Dzisiaj trudno uwierzyć, że o tym tytule mówiono już w 2019 roku podczas słynnego konwentu San Diego Comic-Con.

Emocje wokół „Blade'a" były bardzo duże, zwłaszcza że ujawniono gwiazdę nowego filmu Marvela. To Mahershala Ali wcieli się w postać mrocznego łowcy wampirów, Erica Brooksa - znanego jako Blade. W pewnym momencie aktor również miał dość przeciągających się prac nad scenariuszem i zagroził, że odejdzie z obsady. Ostatecznie za finalną wersję scenariusza odpowiada Michael Green (scenarzysta „Logana”).

Rozpoczęcie zdjęć latem 2024 roku potwierdził producent Kevin Feige w rozmowie z „Entertainment Weekly": „Wszystko idzie dobrze. Nasz reżyser Yann (przyp. red. - Demange) jest teraz w Atlancie. Kamery będą przyjeżdżać mniej więcej przez następne 10 tygodni”. Film ma trafić do kin w 2025 roku - oczywiście jeśli tym razem wszystko pójdzie zgodnie z planem.

„Blade” (2025): obsada

Jak dotąd ci aktorzy potwierdzili, że dołączyli do obsady „Blade'a”:

Mahershala Ali jako Blade/Eric Brooks

Mia Goth

Delroy Lindo

Aaron Pierre

Obsadzenie dwukrotnego zdobywcy Oscara (za „Green Book” i „Moonlight”) Mahershali Alego przyczyniło się do rozgłosu „Blade’a”. Aktor wciela się w rolę pół-wampira, nieczułego na promienie słoneczne, obrońcę ludzi.

Nie po raz pierwszy Ali współpracuje ze studiem Marvela. Wcześniej wystąpił w serialu Netfliksa „Luke Cage" jako złoczyńca Cornell „Cottonmouth” Stokes. Pojawił się też w filmie animowanym „Spider-Man Uniwersum". Nic dziwnego, że miał mocne karty do zdobycia głównej roli w remake'u „Blade'a".

Według szefa Marvela, Kevina Feige, zaraz po zdobyciu Oscara dla najlepszego aktora drugoplanowego za „Green Book” Ali zadzwonił do niego, aby umówić się na spotkanie, a następnie przedstawił koncepcję filmu „Blade" z jego udziałem.

„Kiedy Mahershala dzwoni, ty odbierasz”, zdradził Kvin Feige „Hollywood Reporter” .

Jak wspomniano powyżej, Delroy Lindo („Pięciu braci” i „Wbrew regułom”) wystąpi u boku Mahershala Ali w nadchodzącej nowej odsłonie „Blade'a”. Na razie jego rola jest owiana tajemnicą. Według „The Hollywood Reporter" pod koniec ubiegłego roku Lindo prowadził ostateczne negocjacje w sprawie dołączenia do obsady „Blade'a".

W obsadzie „Blade'a" znaleźli się również Aaron Pierre oraz Mia Goth. Obecność aktorki, która wydaje się jedną z najciekawszych gwiazd młodego pokolenia, jeszcze bardziej podgrzała emocje związane z produkcją Marvela. W przypadku tej pary również nie poinformowano o szczegółach dotyczących ich ról.

„Blade” (2025): zwiastun

Jak na razie nie ma zwiastuna nowego „Blade’a”. W najbliższym czasie nie powinniśmy spodziewać się zobaczyć go na horyzoncie, ponieważ zdjęcia do filmu ruszają dopiero latem 2024 roku. Nie ma wątpliwości, że mnóstwo fanów dopiero po obejrzeniu wideo uwierzy w powstanie produkcji Marvela.

„Blade”: poprzednie filmy

Jak dotąd powstały trzy filmy z serii „Blade”. We wszystkich w głównej roli wystąpił Wesley Snipes. Produkcje o mrocznym łowcy wampirów wyszły w latach 1998–2004. Według fanów gatunku to właśnie te tytuły zapoczątkowały nową erę kina o superbohaterach. Mowa o „Blade – wieczny łowca”, „Blade: Wieczny łowca II” oraz „Blade: Mroczna Trójca”.

Pierwsze dwie części z serii spotkały się z uznaniem krytyków. W rolach głównych wystąpili między innymi Kris Kristofferson, Stephen Dorff, Donnie Yen, Danny John-Jules i Donal Logue. Trzecia część została uznana za najsłabszą. W 2006 roku próbowano wznowić serię, co ostatecznie zakończyło się niepowodzeniem.

Mnóstwo widzów nadal pamięta poprzedniego "Blade'a" i nie rozumie, dlaczego Wesley Snipes nie wróci w remake'u Marvela. W sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy internautów, którzy apelowali o zmianę w obsadzie. Wreszcie zareagował sam Snipes, który poprosił fanów o wyciszenie emocji.

„Do wszystkich DAYWALKERSÓW, którzy właśnie tracą rozum, chillaaxx”, powiedział Snipes w oświadczeniu dla "TheWrap".

„Gratulacje i pozdrawiam Mahershalę Alego, pięknego i utalentowanego artystę, którego kreacji nie mogę się doczekać od wielu lat. Inshallahu, pewnego dnia będziemy razem pracować”, dodał odtwórca roli Blade'a.

"Blade" (2025) obsada KEVIN WINTER/Getty AFP/East News

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek