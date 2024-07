Po premierze „Gliniarz z Beverly Hills: Axel F” wspiął się już na szczyt 10 najpopularniejszych filmów Netfliksa. Powrót Eddiego Murphy'ego w roli zabawnego policjanta wywołał wśród widzów spory entuzjazm.

W filmie, który zebrał dość pozytywne recenzje krytyków, legendarny komik po raz kolejny wciela się w niezależnego funkcjonariusza policji z Detroit Axela Foleya. W obsadzie znajdziemy się także mnóstwo nowych i powracających gwiazd.

Wśród nich sędzia Reinhold i John Ashton powracają w nieco ograniczonych rolach jako jego ukochani pomocnicy Billy Rosewood i John Taggart. Para powiedziała niedawno RadioTimes.com, że powrót na plan kultowej komedii po takim czasie przypominał „spotkanie rodzinne”.

„Znowu jesteśmy tylko we trójkę, czuć chemię, jakbyśmy zaczęli od miejsca, w którym skończyliśmy”, wyjaśnili. „Bardzo tego chcieliśmy!”

W obsadzie nie brakuje gwiazd. Kevin Bacon występuje w roli kapitana policji w Beverly Hills Cade’a Granta, Joseph Gordon-Levitt wciela się w nowego partnera Axela, Bobby’ego Abbotta, a Taylour Paige gra jego córkę Jane Saunders, z którą od dawna nie utrzymywał kontaktu.

Po pierwsze, Baconowi wyraźnie podobało się to doświadczenie – wyjaśnił RadioTimes.com, że Murphy współpracował z największymi aktorami, jacy tylko są na rynku, w tym Meryl Streep, Jackiem Nicholsonem i Clintem Eastwoodem.

„Pracowałem z wieloma wspaniałymi, ikonicznymi ludźmi i on z pewnością jest jednym z nich”, powiedział.

„Gliniarz z Beverly Hills: Axel F”. Kto zagrał w komedii Netfliksa?

Pełną listę obsady filmu znajdziecie poniżej:

Eddie Murphy w roli Axela Foleya

Joseph Gordon-Levitt jako detektyw Bobby Abbott

Kevin Bacon w roli kapitana Cade’a Granta

Taylor Paige jako Jane Saunders

Sędzia Reinhold jako porucznik William „Billy” Rosewood

John Ashton jako szef John Taggart

Paul Reiser jako inspektor/szef Jeffrey Friedman

Bronson Pinchot jako Serge

Mark Pellegrino jako Beck

Luis Guzmán jako Chalino Valdemoro

Eddie Murphy gra Axela Foleya

Kim jest Axel Foley? Sprytny porucznik policji z Detroit w stanie Michigan, który wcześniej wielokrotnie podróżował do Beverly Hills, aby prowadzić dochodzenia w sprawie przestępstw popełnionych przeciwko osobistym przyjaciołom i współpracownikom.

W czym jeszcze grał Eddie Murphy? Słynny aktor ma na koncie role w serii o „Gliniarzu z Beverly Hills”, a także „Nieoczekiwana zmiana miejsc”, „Pan Church”, „Książę w Nowym Jorku”, „48 godzin”, „Gruby i chudszy”, „Tysiąc słów”, „Dr Dolittle”, „Showtime”, „Mów mi Dave”, „Nawiedzony dwór”, „Tower Heist: Zemsta cieciów” czy „My i wy”.

Joseph Gordon-Levitt gra detektywa Bobby'ego Abbotta

Kim jest detektyw Bobby Abbott? Detektyw śledczy z Departamentu Policji w Beverly Hills, który zostaje nowym partnerem Axela - po tym, jak początkowo źle trafił, częściowo z powodu jego poprzedniego romantycznego związku z córką głównego bohatera.

W czym jeszcze brał udział Joseph Gordon-Levitt? Aktor jest znany szerokiej publiczności przede wszystkim za sprawą takich produkcji jak „Zły dotyk”, „Hesher”, „Pół na pół”, „Incepcja”, „500 dni miłości”, „The Walk: Sięgając chmur”, „Snowden”, „Zakochana złośnica”, „Mroczny Rycerz powstaje”, „Don Jon”, „7500”, „Sin City: Damulka warta grzechu”, „Looper – Pętla czasu”, „Bez hamulców”, „Trzecia planeta od Słońca”, „Proces Siódemki z Chicago”, „Power”, „Cicha noc”, „Lincoln”, „G.I. Joe: Czas Kobry”.

Kevin Bacon wciela się w Kapitana Cade’a Granta

Kim jest kapitan Cade Grant? Kapitan policji w Departamencie Policji w Beverly Hills – sprawia wrażenie nieco podejrzanego.

W czym jeszcze grał Kevin Bacon? To kolejny doświadczony aktor, który pojawił się w głośnych produkcjach jak „Morderstwo pierwszego stopnia”, „Uśpieni”, „Footloose”, „Dzika rzeka”, „Rzeka tajemnic”, „The Following”, „Linia życia”, „Apollo 13”, „Ludzie honoru”, „Strażnicy Galaktyki: Coraz bliżej święta”, „JFK”, „Wstrząsy”, „Człowiek widmo”, „X-Men: Pierwsza klasa”, „Dzikie rządze”, „Dzień patriotów”, „Pakt z diabłem”, „Zostaw świat za sobą”, „R.I.P.D. Agenci z zaświatów”, „Kocha, lubi, szanuje”.

Taylour Paige gra Jane Saunders

Kim jest Jane Saunders? Córka Axela, z którą był w separacji, która pracuje w Beverly Hills jako obrońca w sprawach karnych i wydaje się nie być zainteresowana ponownym nawiązaniem kontaktu z ojcem.

W czym jeszcze wystąpiła Taylor Paige? Aktorka ma na koncie role w takich produkcjach jak „Zola, „Ma Rainey: Matka bluesa”, „Kokainowy Rick”, „Hit the Floor”. Gościnnie wystąpiła w serialach „Chirurdzy” oraz „Gracze”.

Judge Reinhold gra Billy’ego Rosewooda

Kim jest Billy Rosewood? Emerytowany były partner Johna Taggarta w Departamencie Policji w Beverly Hills – który jako pierwszy powiadamia Axela o nowej sprawie.

W czym jeszcze brał udział Judge Reinhold? Aktor jest znany oczywiście przede wszystkim z serii „Gliniarz z Beverly Hills”, ale na koncie ma także role w takich produkcjach jak „Vice versa”, „Beztroskie lata w Ridgemont High”, „Śnięty Mikołaj”, „Gremliny rozrabiają”. Gościnnie pojawił się w serialach „Martwa strefa”, „Bogaci bankruci” czy też „Detektyw Monk”.

John Ashton gra wodza Johna Taggarta

Kim jest wódz John Taggart? Były partner Billy'ego, który od tego czasu awansował.

W czym jeszcze brał udział John Ashton? Aktor pojawił się w takich produkcjach jak „Zdążyć przed północą”, „Instynkt”, „Gdzie jesteś, Amando”, „Death in Texas”, „American Christmas”, „Nad pewną rzeką”, „Wujek John”, „Rządy gargulców” czy też „Lawina”.

„Gliniarz z Beverly Hills: Axel F” jest dostępny na Netfliksie od 3 lipca 2024 roku.

