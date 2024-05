„Stranger Things” sezon 5. Obsada

Fani czekają na piąty, ostatni już sezon "Stranger Things". Warto przypomnieć, że czwarta część serii uwielbianej przez widzów Netfliksa zakończyła się dość dramatycznie. Fani zobaczyli śmierć doktora Martina Brennera oraz Eddiego Munsona. Choć Max ostatecznie zachowała życie, to zapadła w śpiączkę. Od lekarzy dowiadujemy się, że dziewczyna może się już nie obudzić. Nie pociesza też fakt, że Jedenastka nie umie jej znaleźć za pomocą swoich nadprzyrodzonych mocy. Nic dziwnego, że kończąca całą serię część wywołuje ogromne emocje.

Niestety nie obyło się bez przeszkód. Rozpoczęcie produkcji opóźniły głośne strajki scenarzystów i aktorów w Hollywood. Wreszcie ekipa Netfliksa mogła wrócić na plan w 2024 roku. Co czeka nas w 5. sezonie "Stranger Things"? Ujawniono, kiedy serial ma pojawić się na platformie streamingowej.

Premiera „Stranger Things”: sezon 5.

Wiemy już, że 5. sezon "Stranger Things" ma pojawić się w 2025 roku. Jak dotąd nie podano jednak konkretnej daty premiery serialu Netfliksa. Warto przypomnieć, że prace nad serią miały rozpocząć się w czerwcu 2023 roku, ostatecznie znacznie się opóźniły ze względu na strajki w Hollywood. Oficjalnie przesunięto start produkcji na styczeń 2024 roku.

Jak dotąd Netfliks jednego dnia publikuje wszystkie odcinki swoich produkcji i możemy się domyślać, że w przypadku 5. sezonu "Stranger Things" będzie podobnie.

Ile odcinków będzie miał „Stranger Things”: sezon 5.

Jak dotąd nie wiadomo, ile odcinków będzie miał 5. sezon "Stranger Things". Jednak wiemy, że tak jak w przypadku poprzedniego, zostanie on podzielony na dwie części. Pierwsza z nich jak na razie nosi nazwę "Chapter One: The Crawl". Warto też przypomnieć, że ostatni odcinek 4. sezonu trwał aż ponad dwie godziny. Wszystko wskazuje na to, że zakończenie całej serii również będzie długie.

„Tak długi czas realizacji były dla nas pewnym zaskoczeniem. Ross i ja próbowaliśmy przeanalizować, dlaczego tyle to zajęło, ponieważ scenariusze nie są nawet tak długie”, powiedział Matt Duffer dla "The Hollywood Reporter".

„Zdaliśmy sobie sprawę, że nasz styl pisania nieco się zmienił. (...) Poza tym mieliśmy dodatkowy wątek z Hopperem w Rosji. To dość gęsty sezon. Tak naprawdę nie byliśmy świadomi, że jest aż tak długi, dopóki nie przeszliśmy do montażu", dodał twórca serialu.

Ross dodał: „Naszym problemem jest tempo. Jeśli uda nam się utrzymać zainteresowanie (przyp. red. - widza) przez godzinę i 15 minut, to jest to zwycięstwo. Rozmawialiśmy o skróceniu finału. Ostatecznie zdecydowaliśmy, że jeśli dla kogoś to za długo, może zrobić pauzę i będzie mogli wrócić. To jak czytanie książki. Możesz ją oglądać we własnym tempie".

Oprócz krótszego czasu trwania odcinków Dufferowie ujawnili również, że sezon 5. może zawierać skok w czasie, aby wyjaśnić dojrzewanie młodej obsady i zrównać wiek bohaterów z wiekiem aktorów.

W wywiadzie dla "Variety Levy" powiedział, że zespół „wykorzysta wszystkie dostępne nam narzędzia”, aby aktorzy wyglądali młodziej, przy czym niektórzy wnioskują, że do osiągnięcia tego efektu wykorzystane zostanie cyfrowe odmładzanie.

Jednak w rozmowie z "Deadline" Levy zaprzeczył: „Nie, byłem trochę zaskoczony, że jedno zdanie, które powiedziałem na ten temat, rozeszło się tak szeroko”.

Kontynuował: „Konkluzja jest taka, że wiemy, co robimy w tym serialu. Nasza obsada jest znakomita. A postacie, które stworzyli Dufferowie [Matt i Ross Dufferowie, showrunnerzy] są niezwykle wyraziste. Nie martwię się”.

„Stranger Things”: sezon 5. Obsada finału

Nie mamy jeszcze potwierdzonej listy obsady 5. sezonu "Stranger Things", ale spodziewamy się, że wszyscy główni bohaterowie, którzy przeżyli, powrócą. Jak dotąd żadna z gwiazd nie ogłosiła odejścia. Oto pełna lista:

Winona Ryder jako Joyce Byers

David Harbour jako Jim Hopper

Millie Bobby Brown jako Jedenastka/Jane Hopper

Finn Wolfhard jako Mike Wheeler

Gaten Matarazzo w roli Dustina Hendersona

Caleb McLaughlin w roli Lucasa Sinclaira

Noah Schnapp jako Will Byers

Sadie Sink jako Max Mayfield

Natalia Dyer jako Nancy Wheeler

Charlie Heaton jako Jonathan Byers

Joe Keery jako Steve Harrington

Maya Hawke jako Robin Buckley

Brett Gelman w roli Murraya Baumana

Priah Ferguson jako Erica Sinclair

Paul Reiser jako doktor Sam Owens

Jamie Campbell Bower jako Peter Ballard/Henry Creel/One/Vecna

Cara Buono jako Karen Wheeler

Eduardo Franco jako Argyle

Gabriella Pizzolo jako Susie

Wiemy, że do obsady dołączyła Linda Hamilton. Mowa o odtwórczyni słynnej roli Sarah Connor w serii "Terminator". W 5. sezonie natomiast najprawdopodobniej nie zobaczymy Eddiego Munsona (Joseph Quinn) i doktora Brennera (Matthew Modine), którzy zginęli w sezonie 4. Gwiazdy nie mają jednak żalu. Quinn powiedział RadioTimes.com, jak bardzo był zadowolony z podróży Eddiego .

„Myślę, że jest wspaniały początek, świetny środek i wspaniały koniec tej postaci”, zdradził.

„Jako aktor potrzebujesz postaci z tego rodzaju wątkiem. Chociaż wspaniale byłoby wrócić na kolejny sezon i ponownie spotkać się z tymi wszystkimi cudownymi ludźmi, myślę, że było to znakomicie zrealizowane zakończenie znakomicie napisanego serialu", dodał.

Widzów interesuje przede wszystkim wątek Max granej przez Sadie Sink. W rozmowie z "Deadline" aktorka ujawniła, czego dowiedziała od showrunnerów: „Ogólnie rzecz biorąc, są bardzo tajemniczy, jeśli chodzi o piąty sezon. Odbyliśmy rozmowę. Zadzwonili do mnie, zanim przeczytałem dziewiąty odcinek, ponieważ w scenariuszu dosłownie jest napisane, że Max umiera . Więc zadzwonili do mnie wcześniej i powiedzieli: »Ostrzegam cię, to jest tam, więc nie bądź zszokowany«.

„Nie mam pojęcia, co będzie za pięć lat i jak to będzie wyglądać. Fabuła Max jest bardzo zawiła, bo najwyraźniej jest w śpiączce, a Jedenastka nie może jej znaleźć w pustce. Kto więc wie, gdzie ona jest i w jakim jest stanie”, dodała.

O scenariuszu wypowiedział się także Noah Schnapp, który wciela się w rolę Willa Byersa. Młody aktor przyznał, że nie może doczekać się zakończenia serialu, ponieważ jest bardzo podekscytowany tym, co dzieje się z jego postacią.

„Mogę tylko powiedzieć, że jestem bardzo podekscytowany tym, co ma nadejść. Myślę, że w tym sezonie (przyp. red. - scenarzyści) wykonali świetną robotę z postacią Willa i pięknie zajęli się wszystkim”, powiedział "Forbesowi".

„Sposób, w jaki zamknęli serial, jest po prostu idealny – historia zaczęła się od Willa i na nim skończy”, dodał tajemniczo.

O czym będzie „Stranger Things”: sezon 5.

Twórcy "Stranger Things" wiedzą, jak podgrzewać atmosferę przed 5. sezonem. Bracia Dufferowie opublikowali pierwszą linijkę ze scenariusza, dzięki czemu widzowie już wiedzą, jak rozpocznie się ostatnia część ich ukochanego serialu. No, chyba że coś się zmieni.

„Ciemność. Dźwięk zimnego wiatru. Jęk drzew. I… głos dziecka. Śpiewanie znanej piosenki”, czytamy w scenariuszu.

Fani zaczęli snuć swoje teorie co do piosenki, która ma pojawić się w pierwszej scenie. Wielu wierzy, że może to być hit Kate Bush "Running Up That Hill", który przez długi czas chronił Max przed Vecną. Inne popularne teorie mówią o ulubionym przez Willa utworze The Clash, „Should I Stay or Should I Go".

Choć twórcy nie zdradzają za wiele, to pojawiły się sugestie, że widzowie powinni przygotować się na bardzo emocjonujące sceny i lepiej, żeby mieli pod ręką chusteczki w trakcie oglądania 5. sezonu "Stranger Things", ponieważ ma być "wiele łez".

Bracia Dufferowie odnieśli się też do zakończenia: „Wiemy, jakie jest zakończenie. Można sobie wyobrazić, że się zmieni, ale myślę, że jest to mało prawdopodobne, ponieważ jest to jedno z tych zakończeń, które po prostu wydaje się i zawsze wydawało się właściwe. I wydaje się też w pewnym sensie nieuniknione".

„Jestem pewien, że dokonamy przeskoku w czasie. (...) To są wszystkie dyskusje, które przeprowadzimy z naszymi scenarzystami, kiedy zaczniemy otwierać pokój", dodali twórcy.

Podczas występu w podcaście "Happy Sad Confused", który został nagrany przed strajkami w Hollywood, gwiazda Stranger Things, David Harbor, tak skomentował scenariusz: „Przed strajkiem wysłano nam scenariusze, są jak zwykle wspaniałe. Są nadal prześcigają się, ci obecnie strajkujący pisarze zwani braćmi Duffer”.

Mówiąc o finale piątego sezonu, dodał: „To także piekielne przedsięwzięcie. Mam na myśli scenografie i elementy scenariuszy, które widzieliśmy, są większe niż wszystko, co robiliśmy w przeszłości”.

Tymczasem Levy obiecał, że ostatni sezon tego przebojowego serialu będzie „tak duży, jak w najlepszych filmach, jakie znamy”.

„Stranger Things”: sezon 5. Zwiastun

Jak dotąd nie pokazano zwiastuna 5. sezonu "Stranger Things". Widzowie z niecierpliwością czekają na kolejne informacje o ostatniej już części całej serii, która stała się wizytówką Netfliksa. Jeśli jesteście wielkimi fanami produkcji, lubicie znać wszystkie zakulisowe ciekawostki i zastanawiacie się, gdzie kręcono 4. sezon "Stranger Things", mamy dla was listę miejsc.

„Stranger Things” sezon 5. Obsada Everett Collection/East News

