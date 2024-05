Intymny i kameralny film „Afersun” z 2023 roku poruszył widownię na całym świecie i doczekał się nominacji do prestiżowych nagród BAFTA oraz Oscarów.

Cichy, poruszający dramat debiutującej scenarzystki i reżyserki Charlotte Wells walczył w czterech kategoriach na gali BAFTA – najlepszy film brytyjski, najlepsza obsada, wybitny debiut brytyjskiego scenarzysty, reżysera lub producenta Wellsa oraz najlepszy aktor pierwszoplanowy za rolę Paula Mescala.

Tymczasem Mescal jest także nominowany za rolę w kategorii Najlepszy Aktor na tegorocznych Oscarach – jeśli potrzeba więcej oznak, że jego występu nie można przegapić.

O czym jest „Afersun”?

W oficjalnym streszczeniu Aftersun czytamy: „W podupadającym kurorcie wakacyjnym pod koniec lat 90. 11-letnia Sophie (Frankie Corio) ceni rzadkie chwile spędzone ze swoim kochającym i idealistycznym ojcem, Calumem (Paul Mescal znany z "Normalnych ludzi"). Gdy w polu widzenia pojawia się świat dorastania, poza jej oczami Calum zmaga się z ciężarem życia i ojcostwem.

„20 lat później czułe wspomnienia Sophie z ich ostatnich wakacji stają się pełnym mocy i rozdzierającym serce portretem ich związku, gdy Sophie próbuje pogodzić znanego jej ojca z mężczyzną, którego nie znała, we wspaniałym i niezwykle emocjonalnym debiucie Charlotte Wells”.

„Afersun” - obsada

Poniżej prezentujemy obsadę "Aftersun":

Paul Mescal jako Calum

Frankie Corio jako Sophie

Celia Rowlson-Hall jako dorosła Sophie

Sally Messham jako Belinda

Brooklyn Toulson jako Michael

Harry Perdios jako Toby

Ruby Thompson jako Laura

Ethan James Smith jako Scott

Kayleigh Coleman jak Jane

Zwiastun „Afersun”

Zwiastun "Aftersun" w Polsce można obejrzeć na HBO Max.

