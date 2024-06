Najnowszy thriller Netfliksa „Eric” może pochwalić się silną obsadą, na czele której stoi Benedict Cumberbatch. Zdobywca Emmy za rolę w "Sherlocku" tym razem wciela się w lalkarza i twórcę programów dla dzieci Vincenta Andersona .

Reklama

Kiedy zaginął młody syn Vincenta, Edgar, mężczyzna przekonuje się, że odpowiedzi znajdują się w sporządzonych przez chłopca szkicach niebieskiej marionetki o imieniu Eric (głos Cumberbatch). Jego zdaniem dziecko wróci do domu, jeśli uda mu się wyemitować postać w telewizji.

Obok Cumberbatcha w miniserialu Netfliksa McKinley Belcher III pojawia się jako Michael Ledroit, detektyw prowadzący śledztwo w sprawie zniknięcia kolejnego zaginionego dziecka.

Zastanawiacie się, kto jeszcze wystąpi w serialu? Oto cała obsada.

Eric obsada: Pełna lista aktorów i postaci w dramacie Netflix

Pełna lista aktorów w nowej serii Netflix jest następująca, ale przewiń dalej, aby dowiedzieć się więcej o ich postaciach i miejscach, w których widzieliście ich wcześniej.

Zobacz także

Benedict Cumberbatch w roli Vincenta Andersona

Gaby Hoffmann jako Cassie Anderson

McKinley Belcher III jako detektyw Michael Ledroit

Dan Fogler w roli Lenniego Wilsona

Clarke Peters jako George Lovett

Ivan Howe jako Edgar Anderson

Phoebe Nicholls jako Anne Anderson

John Doman jako Robert Anderson

David Denman jako Matteo Cripp

Bamar Kane jako Yuusuf Egbe

Adepero Oduye jako Cecile Rochelle

Alexis Molnar jako Raya

Roberta Colindrez jako Ronnie

Jeff Hephner jako Richard Costello

David Denman jako Cripp

Bamar Kane jako Yuusuf

Wade Allain-Marcus jako Gator

Erika Soto jako Tina

Donald Sage Mackay jako Jerry

Chloe Claudel jako Ellis

Adam Silver jako Murray

Simon Manyonda w roli Jacksona

Ioachim Ciobanu jako Misza

Ryan Hunter jako Nokes

Stefan Race jako TJ

Benedict Cumberbatch gra Vincenta Andersona

Kim jest Vincent Anderson? Vincent jest lalkarzem i twórcą popularnego programu dla dzieci Good Day Sunshine. Walczy z własnymi demonami, wadami i skomplikowaną historią rodzinną, która powraca, gdy zaginął jego syn Edgar.

Mówiąc o podkładaniu głosu Ericowi, marionetce, którą Vincent stworzył, by zwabić syna do domu, Cumberbatch powiedział RadioTimes.com: „Użyczanie mu głosu było po prostu przyjemnością, po prostu bawiliśmy się nim w postprodukcji tak dużo, jak tylko mogliśmy”.

Gdzie zagrał Benedict Cumberbatch? Aktor pojawił się w wielu głośnych produkcjach jak „Sherlock”, „Patrick Melrose”, „Gra tajemnic”, „Doktor Strange”, „Hobbit: Pustkowie Smauga”, „Psie pazury”, „Zdumiewająca historia Henry’ego Sugara”, „Trucizna”, „1917” czy też „Sierpień w hrabstwie Osage”.

McKinley Belcher III gra detektywa Michaela Ledroita

Kim jest detektyw Michael Ledroit? Ledroit pracował wcześniej w zastępstwie nowojorskiej policji, ale przeszedł do zespołu ds. osób zaginionych. Zamierza dotrzeć do sedna wydarzeń w nocnym klubie Lux, a także zbadać zaginione sprawy Edgara i Marlona. Ale Ledroit ukrywa także większą część swojego życia osobistego, co zmusza go do podjęcia decyzji między ochroną go a rozwiązaniem sprawy.

Gdzie zagrał McKinley Belcher III? Aktor wystąpił w takich produkcjach jak „One Piece”, „Ozark”, „Egzekutor: Odrodzenie”, „Miasto jest nasze”, „Ptak dobrego Boga”, „Przejście”, „Sztuka ścigania się w deszczu”, „Historia małżeńska” czy też „Kto się odważy”.

Gaby Hoffmann gra Cassie Anderson

Kim jest Cassie Anderson? Cassie jest matką Edgara i żoną Vincenta, ale zniknięcie Edgara tylko uwydatnia pęknięcia w jej związku z Vincentem. Zależy jej na odnalezieniu syna i nie może spać, rozdając ulotki zwracające uwagę na tę sprawę.

Gdzie zagrał Gaby Hoffmann? Aktorka jest znana widzom z takich produkcji jak „C’mon C’mon”, „Koniec niewinności”, „Wujaszek Buck”, „Transrodzic”, „Bezsenność w Seattle”, „Pole marzeń”, „Człowiek bez twarzy”, „Dzika droga”, „Wulkan” czy „Lakers: Dynastia zwycięzców”.

Dan Fogler gra Lenniego Wilsona

Kim jest Lennie Wilson? Lennie, najstarszy przyjaciel Vincenta i współtwórca Good Day Sunshine, jest zwykle głosem rozsądku w pracy. Jednak w obliczu nowych możliwości pracy na horyzoncie jest zmuszony podjąć pewne decyzje bez Vincenta.

Gdzie zagrał Dan Fogler? Aktor i komik pojawił się w takich produkcjach jak „The Offer”, „Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć”, „Piękne widoki”, „Szalona noc”, „Podejrzany”, „Facet pełen uroku”, „The Walking Dead”, „Fanboys”, „Piłki z jajami”, „Zabójcza” czy też „Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda” oraz „Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore’a”.

Clarke Peters gra George'a Lovetta

Kim jest George Lovett? George jest nadzorcą budynku, w którym mieszka rodzina Andersonów i często wpuszcza Edgara do swojego mieszkania, aby uciec od chaosu rodziców. George jest trochę tajemniczy, ale ma dobre intencje i jest miły.

Gdzie zagrał Clarke Peters? Aktor jest znany widowni przede wszystkim z takich produkcji jak „Prawo ulicy”, „Trzy billboardy za Ebbing, Missouri”, „Dla ciebie wszystko”, „John Wick”, „Marley i Ja”, „Harriet”, „K-PAX”, „Pięciu braci”, „Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody”, „Ferajna z Baker Street”, „Notting Hill” czy też „Mona Lisa”.

Ivan Howe gra Edgara Andersona

Kim jest Edgar Anderson? Edgar jest synem Vincenta i Cassie i często rozprasza się rysowaniem pośród wybuchowych kłótni rodziców. Jest trochę samotnym wilkiem i pewnego dnia w drodze do szkoły znika.

Gdzie zagrał już Ivan Howe? Rola w miniserialu "Eric" to jego debiut w świecie filmów i seriali. Czy to początek kariery? Zobaczymy.

John Doman jako Robert Anderson

Kim jest Robert Anderson? Robert jest ojcem Vincenta i jednym z najbardziej znanych i odnoszących największe sukcesy potentatów na rynku nieruchomości w Nowym Jorku.

Gdzie grał John Doman? Aktor pojawił się w głośnych produkcjach jak „Gotham”, „Prawo ulicy”, „Prawdziwa historia rodu Borgiów”, „Proces Siódemki z Chicago”, „Blue Valentine”, „Rzeka tajemnic”, „Nigdy cię tu nie było”, „Przykładny obywatel” czy też „Romans”.

Phoebe Nicholls jako Anne Anderson

Kim jest Anna Anderson? Anne jest żoną Roberta i matką Vincenta. Jest zszokowana, gdy dowiaduje się o zniknięciu Edgara i wraz z mężem oferuje nagrodę pieniężną za wszelkie informacje.

Gdzie zagrała Phoebe Nicholls? Aktorka jest znana z takich produkcji jak „Anatomia skandalu”, „Chloe”, „Skandal w brytyjskim stylu”, „Szalony świat Louisa Waina”, „Pusty człowiek”, „Traitors”, „Mari”, „Rozgwiazda”, „Chubby Funny”, „Doktor Thorne”, „Do zakochanej jeden krok” czy też „Fortitude”.

Bamar Kane jako Yuusuf Egbe

Kim jest Yuusuf Egbe? Yuusuf to bezdomny artysta graffiti, który mieszka w jednym z podziemnych tuneli w Nowym Jorku.

Gdzie zagrał Bamar Kane? Aktor jest znany widzom z takich produkcji jak „Ja, kapitan”, „Ochotnik”, „Savage State”, „Le monde de demain: Historia Supreme NTM” czy też „Ni chaines ni maitres”.

Adepero Oduye jako Cecile Rochelle

Kim jest Cecile Rochelle? Cecile jest matką Marlona, zaginionego 14-latka, którego sprawa nie przyciąga tyle uwagi mediów, co sprawa Edgara. Zamierza dowiedzieć się, co stało się z jej synem, ale straciła nadzieję, że on żyje.

Gdzie zagrała Adepero Oduye? Aktorka pojawiła się w takich produkcjach jak „Pięć dni w szpitalu Memorial”, „Falcon i Zimowy Żołnierz”, „Monsterland”, „Tazmanian Devil”, „Jak nas widzą”, „Galveston. Droga do ocalenia”, „Wdowy”, „Co lepsze momenty”, „Viper Club”, „Kolacja” czy też „Big Short”.

Jeff Hephner jako Costello

Kim jest Richard Costello? Costello jest zastępcą burmistrza Nowego Jorku i stoi na czele nowej kampanii mającej na celu walkę z bezdomnością, którą wielu uważa za „sprzątanie”.

Gdzie zagrał Jeff Hephner? Aktor jest znany fanom kina z takich produkcji jak „Oppenheimer”, „The Shuroo Process”, „Power Book II: Ghost”, „Smak zemsty. Peppermint”, „The Pages”, „Agent X”, „Interstellar”, „Free Ride”, „Boss”, „CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku”, „Życie na fali” czy też „Hellcats”.

David Denman jako Matteo Cripp

Kim jest Matteo Cripp? Cripp jest szefem Ledroita i chociaż początkowo się nim opiekuje, nie podoba mu się determinacja (i podejrzenia o korupcję), jaką Ledroit wnosi do pracy oraz śledztwa, którymi kieruje.

Gdzie zagrał David Denman? Aktor wystąpił w takich produkcjach jak „13 godzin. Tajna misja w Benghazi”, „Duża ryba”, „Mare z Easttown”, „Biuro”, „Bez litości 3. Ostatni rozdział”, „Brightburn: Syn ciemności”, „Power rangers”, „Logan Lucy”, „Greenland” czy też „Shutter – Widmo”.

Wade Allain-Marcus jako Gator

Kim jest Gator? Gator jest właścicielem Lux i właśnie wrócił do miasta po pobycie w więzieniu.

Gdzie zagrał Wade Allain-Marcus? Aktor pojawił się w takich produkcjach jak „Dobry sposób na śmierć”, „Koniec żartów”, „W cieniu jupiterów”, „Las Vegas Story”, „Oko w oko z teściem”, „Szalona noc”, „Gliniarze z Brooklynu”, „Cios poniżej pasa”, „Kłopoty z blondynką”, „Przyjaciele z kasą”, „Chłopiec zwany Nienawiść” czy też „The American Mall”.

© Immediate Media Company London Limited, 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opublikowano po raz pierwszy na RadioTimes.com i republikowano za zgodą Immediate Media Company London Limited. Powielanie w jakikolwiek sposób w jakimkolwiek języku, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione. Radio Times i logo Radio Times są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Immediate Media Company London Limited i są używane na podstawie licencji.

Reklama

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek.