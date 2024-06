„Fallout” pojawił się na Amazon Prime Video 11 kwietnia 2024 roku. Fani gier z tej serii początkowo obawiali się, czy twórcom uda oddać się niepodrabialny klimat postapokaliptycznego świata. Romanse branży filmowej z gamingową nie zawsze się sprawdzają, o czym mieliśmy się już okazję przekonać. Na szczęście ostatnio dobra passa trwa. Wystarczy przypomnieć sobie „The Last of Us”.

Serial opowiada o Lucy MacLean (Ella Purnell), mieszkańcu Krypty 33, Maximusie (Aaron Moten), ambitnym młodym człowieku próbującym znaleźć swoje miejsce w świecie i człowieku-legendzie, Ghulu (Walton Goggins).

W rozmowie z prasą Ella Purnell powiedziała: „Myślę, że jednym z największych wyzwań związanych z adaptacją gry wideo jest zmiana całego formatu. Wiesz, to nie jest tak proste jak adaptacja książki lub stworzenie filmu biograficznego o czyimś życiu”.

Kontynuowała: „Przechodzisz od rozgrywki z udziałem pierwszego gracza, w której grasz w grę i zasadniczo tworzysz historię w tym świecie, usuwasz główny element, dla którego ludzie grają w te gry, czyli możliwość wyboru”.

„Myślę, że Geneva (przyp. red. - Robertson-Dworet) i Graham (przyp. red. - Wagner, twórcy serialu) wykonali fantastyczną robotę, tłumacząc tę esencję, ten temat, dając nam trzech archetypowych głównych bohaterów Ghula, Lucy i Maximusa”.

Twórca serialu Jonathan Nolan (także współtwórca „Westworld” i brat reżysera Christophera Nolana) również wcześniej opisał serial jako „podobny do Fallouta 5”, podkreślając, że jest to kontynuacja historii, a nie adaptacja tego, co już istnieje .

Kiedy premiera „Fallout”?

Wstępną datę premiery ogłoszono w ramach obchodów Dnia „Fallout” w 2023 r., które odbywają się corocznie 23 października, ale datę tę przesuwano. Serial, stworzony przez Genevę Robertson-Dworet i Grahama Wagnera, został opracowany przez Lisę Joy i Jonathana Nolana.

Amazon kupił prawa do stworzenia serialu w 2020 roku i od tego czasu twórcy przeszli długą drogę. Robertson-Dworet i Wagner zostali zatrudnieni jako showrunnerzy w styczniu 2022 roku, a główni bohaterowie serialu zostali obsadzeni w lutym i marcu tego roku.

Zdjęcia rozpoczęły się w 2022 roku i zakończyły w 2023 roku. Wreszcie produkcja pojawiła się na platformie 11 kwietnia 2024 roku.

Kto występuje w serialu Fallout Prime Video?

W Falloucie pojawiają się następujący aktorzy:

Ella Purnell jako Lucy – optymistyczna mieszkanka skarbca, uosabiająca amerykańskiego ducha, zgodnie z którym wszystko da się zrobić. Jej spokojna i idealistyczna natura zostaje wystawiona na próbę, gdy ludzie krzywdzą jej bliskich.

optymistyczna mieszkanka skarbca, uosabiająca amerykańskiego ducha, zgodnie z którym wszystko da się zrobić. Jej spokojna i idealistyczna natura zostaje wystawiona na próbę, gdy ludzie krzywdzą jej bliskich. Aaron Moten jako Maximus – młody żołnierz ukrywa swoją tragiczną przeszłość, służąc w militarnej frakcji zwanej Bractwem Stali. Wierzy w szlachetność misji Bractwa polegającej na zaprowadzeniu prawa i porządku na Pustkowiach i zrobi wszystko, aby osiągnąć ich cele.

młody żołnierz ukrywa swoją tragiczną przeszłość, służąc w militarnej frakcji zwanej Bractwem Stali. Wierzy w szlachetność misji Bractwa polegającej na zaprowadzeniu prawa i porządku na Pustkowiach i zrobi wszystko, aby osiągnąć ich cele. Walton Goggins jako Ghul – Ghul przeżywa pustkowia jako łowca nagród. Jest pragmatyczny, bezwzględny i skrywa tajemniczą przeszłość.

Ghul przeżywa pustkowia jako łowca nagród. Jest pragmatyczny, bezwzględny i skrywa tajemniczą przeszłość. Kyle MacLaughlin jako nadzorca Hank - nadzorca Krypty 33 i ojciec Lucy. Pragnie zmieniać świat na lepsze.

W rolach głównych występują także:

Xelii Mendes-Jones

Mike Doyle jako pan Spencer

Moisés Arias jako Norm, brat Lucy

Johnny Pemberton jako Thaddeus

Cherien Dabis jako Ptaszek

Dale Dickey jako Ma June

Matty Cardarople jako Huey

Sarity Choudhury jako Lee Moldaver

Michael Emerson jako Wilzig, enigmatyczny wędrowiec, który pomaga Lucy

Leslie Uggamsa jako Betty Pearson

Chrisa Parnella

Frances Turner jako Barb Howard

Dave Register jako Chet

Zacha Chaerry jako Woody Thomas

Rodrigo Luzzi jako Reg

Annabel O'Hagan jako Steph

Mimo że serial opiera się na serii gier, główni aktorzy ujawnili niedawno, że twórcy serialu nie kazali im jej testować.

Ella Purnell powiedziała ScreenRant: „Powiedzieli mi, że nie musimy grać w te gry, ale możemy, jeśli chcemy. Chciałam w nie zagrać, bo naprawdę chciałam wyciągnąć z tego wszystko, co się da”.

„Chciałam oczywiście oddać sprawiedliwość materiałowi źródłowemu. Ale wiedziałam też, że moja postać jest oryginalna. Miałam z tym trochę doświadczenia, z Arcane, jak czerpać z materiału źródłowego i jak również pozwolić sobie twórczą swobodę robienia własnych rzeczy. Ale uznałem to za... jeśli nie pomocne, to bardzo zabawne”.

„Ona (przyp. red. - bohaterka) uczy się o pustkowiach, jest oczami widzów skierowanymi na pustkowia. Powiem tylko, że wybór wiary w złotą zasadę, wybór wiary w to, że ludzie są zdolni do czynienia dobra, że są z natury dobrzy, kiedy już doświadczyłeś wystarczającej liczby świadków na pustkowiu, staje się prawdziwym wyborem”.

„Jeśli nadal wierzysz, że to wybór, który nie wynika z naiwności, ale że jest to odczytywane z odwagi, w rzeczywistości potrzeba odwagi, aby nadal wierzyć”.

Zwiastun „Fallout”

O czym jest „Fallout”?

Oficjalne streszczenie serii brzmi: „«Fallout» to historia bogatych i biednych w świecie, w którym nie ma już prawie nic do posiadania”.

„Dwieście lat po apokalipsie łagodni mieszkańcy luksusowych schronów przeciwatomowych zmuszeni są powrócić do napromieniowanego piekła, które pozostawili po sobie ich przodkowie – i są zszokowani, gdy odkrywają, że czeka na nich niezwykle złożony, radośnie dziwny i niezwykle brutalny wszechświat”.

Wcześniej potwierdzono, że akcja serialu będzie osadzona w tej samej ciągłości co gry, a twórca gier Todd Howard powiedział Vanity Fair: „Postrzegamy to, co dzieje się w serialu, jako kanon. To wspaniałe, gdy ktoś inny patrzy na twoją pracę a następnie tłumaczy to w jakiś sposób”.

Przyznaje, że zazdrości niektórych interpretacji i dodatków w serialu: „Patrzyłem na to w stylu: «Ach, dlaczego tego nie zrobiliśmy?»”.

Gdzie rozgrywa się akcja „Fallout”?

Akcja serialu telewizyjnego „Fallout” rozgrywa się w Los Angeles, po apokaliptycznej katastrofie, która zniszczyła świat, jaki znamy.

Setki lat później, niektórzy mieszkańcy żyją w podziemiach, w specjalnych kryptach, odcięci od reszty ludzkości, podczas gdy inni ryzykują na powierzchni.

Jeśli chodzi o to, jak obie grupy poradzą sobie, gdy nieuchronnie staną twarzą w twarz, czas pokaże.

Ile odcinków ma „Fallout”?

„Fallout” składa się z ośmiu odcinków .

Jakie są gry z serii „Fallout”?

Jeśli nie mieszkałeś pod radioaktywną skałą, wiesz, że „Fallout” to mroczna, komiczna seria gier osadzona w postapokaliptycznej wizji przyszłości z lat 50. XX wieku.

Gracz musi przemierzać jałowe pustkowia (dawniej znane jako Stany Zjednoczone) wraz z innymi postaciami, które przetrwały, ukrywając się w podziemnych skarbcach.

Może to zabrzmieć niezwykle ponuro – i z pewnością ta historia ma kilka trudnych momentów – ale tym, co wyróżnia „Fallout”, jest wyjątkowe poczucie humoru, które zapewnia ostry komentarz społeczny i składa hołd absurdalnej fantazji znanej z filmów klasy B.

Producenci Jonathan Nolan i Lisa Joy powiedzieli: „»Fallout« to jedna z najwspanialszych serii gier wszechczasów. Każdy rozdział tej niesamowicie pomysłowej historii kosztował nas niezliczone godziny, które mogliśmy spędzić z rodziną i przyjaciółmi”.

„Jesteśmy więc niesamowicie podekscytowani współpracą z Toddem Howardem i resztą genialnych szaleńców z Bethesdy, aby ożywić ten ogromny, wywrotowy i mrocznie zabawny wszechświat dzięki Amazon Studios”.

Nieco niepokojące dla graczy jest jednak stwierdzenie, że reżyser nie powstał po to, by „zadowolić” fanów gry.

Jak donosi T3 , Nolan powiedział: „Nie sądzę, że naprawdę można chcieć zadowolić fanów czegokolwiek. Albo zadowolić kogokolwiek innego niż siebie.

„Myślę, że musisz podejść do tego, starając się stworzyć przedstawienie, jakie chcesz i ufając, że jako fani gry znajdziemy elementy, które były dla nas niezbędne… i spróbujemy zrobić to, co najlepsze”.

Kiedy nowy sezon „Fallout”?

Po sukcesie „Fallout” potwierdzono, że twórcy przygotują drugi sezon. Jak na razie wiemy jedynie tyle, że możemy się go spodziewać w 2025 roku.

Zobacz także: „Batman”. Obsada hitu z Robertem Pattinsonem

