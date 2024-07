Dramat „Motocykliści” Jeffa Nicholsa z Austinem Butlerem, Jodie Comer, Tomem Hardym, Michaelem Shannonem i nie tylko w rolach głównych już w sierpniu pojawi się na dużym ekranie w Polsce.

Zainspirowany fotoksiążką Danny'ego Lyona z 1968 roku pod tym samym tytułem film opowiada historię Vandals MC, gangu motocyklowego z Chicago z lat 60. XX wieku, który przekształcił się ze schroniska dla obcych w niebezpieczną grupę przestępczą.

Pierwszy zwiastun „Motocyklistów” pojawił się w marcu i pokazał nam dawno niewidzianego Hardy'ego w akcji jako Johnny'ego, przywódcę gangu, a także Butlera (gwiazda filmu "Elvis") w roli Benny'ego, członka klubu, który jest rozdarty między lojalnością wobec grupy a... partnerką o imieniu Kathy (Comer).

Mówiąc o inspiracji stojącej za filmem, Nichols powiedział wcześniej "Digital Spy", że jego produkcja jest „dziwną hybrydą”.

„Powiedziałbym, że 70 procent dialogów pochodzi z tej książki, a na pewno dialog Kathy”, wyjaśnił. „Twierdzenie, że ta historia opowiada o prawdziwych ludziach, również nie jest prawdą”, wspomniał.

„To naprawdę dziwna hybryda, w której Danny [Lyon, autor] odwiedził tych ludzi w 1965 roku i wtedy skończył. I to wszystko, co naprawdę miałem. Musiałem więc wymyślić wszystko, co działo się wcześniej i później”, dodał.

„To naprawdę: są to postacie fikcyjne, ale mają w sobie dużo rzeczywistości, zaczerpniętej bezpośrednio z książki Danny’ego”.

Film trafi do kin w Polsce już 9 sierpnia 2024 roku.

Początkowo planowano, że film trafi do kin na przełomie 2023 i 2024 roku, ale później został wycofany z harmonogramu i przez pewien czas nie ogłaszano nowej daty.

Następnie firma Focus Features zdecydowała się zająć się filmem i przyznała mu letni termin premiery.

Kto zagrał w „Motocyklistach”?

„Motocykliści” przyciągnęli jedne z największych nazwisk w Hollywood – w tym kilka naszych ulubionych brytyjskich ikon, które wystąpią w roli głównej.

W rolę Kathy wcieli się zdobywczyni nagrody Emmy, aktorka znana z "Obsesji Eve", Jodie Comer, a Tom Hardy – nagrodzony nagrodą CBE w konkursie Birthday Honors 2018 za zasługi dla dramatu – wcieli się w Johnny’ego.

Podczas niedawnego występu w "The One Show" Comer wyjaśniła, że maniery jej bohaterki przypominają te, które miała jej babcia.

„Były w niej takie cechy”, powiedziała. „Jest niezwykle pełna życia i niesamowita z niej gawędziara”, dodała.

„Odnalazłam w niej poczucie humoru i ciepło, które czułam jak wiele kobiet, zwłaszcza z Liverpoolu i północy. Miały one pewne cechy charakteru, które moim zdaniem posiadała Kathy”, przyznała.

„Więc było to coś, na czym mogłam się oprzeć i coś, co wydawało mi się znajome wśród wielu osób, które początkowo wydawały mi się bardzo odległe”, wyjaśniła.

Dołącza do nich nominowany do Oscara Austin Butler ( "Diuna: Część druga", "Elvis" ), którego gwiazdorska rola w filmie o Króli rock'n'rolla z 20222 roku uczyniła go jednym z najbardziej ekscytujących aktorów swojego pokolenia, a także Michael Shannon, który jest stałym współpracownikiem reżysera Jeffa Nicholsa.

Poniżej pełna obsada „Motocyklistów”:

Jodie Comer jako Kathy

Austin Butler jako Benny

Tom Hardy jako Johnny

Michael Shannon jako Zipco

Mike Faist jako Danny Lyon

Norman Reedus jako Zabawny Sonny

Boyd Holbrook jako Cal

Damon Herriman jako Brucie

Beau Knapp jako Wahoo

Emory Cohen jako karaluch

Karl Glusman jako Corky

Toby Wallace jako Dzieciak

Szczęśliwy Anderson jako Big Jack

O czym są „Motocykliści”?

Oparci na czarno-białej książce Danny'ego Lyonsa z 1968 roku, „Motocykliści” opowiada historię fikcyjnego gangu motocyklowego ze Środkowego Zachodu z Chicago z 1965 roku zwanego Vandals.

Austin Butler występuje w roli Benny'ego, który podobnie jak starszy członek i założyciel gangu Johnny (Tom Hardy) jest bezwarunkowo oddany grupie.

Jodie Comer występuje w roli Kathy, żony Benny'ego, która zakochała się w nim w młodym wieku i zmaga się z konsekwencjami zaangażowania partnera w działania gangu.

Szybko okazuje się, że gang to nie tylko paczka przyjaciół na motorach, ale rosnąca w siłę grupa przestępcza, która zaczyna budzić strach nawet wśród stróżów prawa.

Zwiastun „Motocyklistów”

Poniżej możecie obejrzeć oficjalny zwiastun „Motocyklistów”:

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek.