Studio Marvel w ciągu ostatnich lat zaliczyło kilka poważnych wpadek. Najnowsze produkcje rozczarowywały fanów i zgarniały miażdżące recenzje krytyków. Wygląda na to, że „Deadpool & Wolverine” to film, na który wszyscy długo czekali. Choć tytuł otrzymał kategorię R, w kinach są tłumy, dzięki czemu jako pierwszy obraz dla dorosłych przekroczył granicę 200 milionów dolarów zarobku w momencie otwarcia. Oprócz tego został też rekordzistą lipcowych premier.

Na ratunek Marvelowi pospieszyli Ryan Reynolds oraz Hugh Jackman. Połączenie jednych z najpopularniejszych superbohaterów – Deadpoola i Wolverine’a – z pewnością podziałała na wyobraźnię fanów i zapewniła duże zainteresowanie premierą.

Akcja najnowszego filmu superbohaterskiego rozpoczyna się sześć lat po wydarzeniach z „Deadpool 2”. Wade Wilson postanowił zawiesić na kołku swój czerwony kombinezon i przejść na emeryturę. Wolny czas wypełnił zwykłą pracą – został sprzedawcą samochodów razem ze swoim przyjacielem Peterem (Rob Delaney). Deadpool uznał, że skoro nie może dołączyć do Avengers, nie chce być już dłużej superbohaterem.

Podczas świętowania swoich urodzin razem z najbliższymi, wśród których są Blind Al (Lesley Uggums) i jego była narzeczona Vanessa (Morena Baccarin). W pewnym momencie Deadpool zostaje przechwycony przez grupę agentów z The Time Variance Authority (TVA) i zabrany na spotkanie z podejrzanym mężczyzną, znanym jako Pan Paradox (Matthew Macfadyen).

Nieznana dotąd postać oferuje Deadpoolowi szansę na spełnienie największego marzenia. Proponuje mu dołączenie do „świętej linii czasu”, ale ma to swoją cenę. Wszechświat Wade’a jest zagrożony i ma to związek z Loganem.

Wade postanawia zagłębić się w multiwersum i znaleźć odpowiedniego Wolverine’a do pomocy. Po długich poszukiwaniach, w końcu wybiera tego, który wydaje się najgorszy ze wszystkich.

Po powrocie Pan Paradox wysyła Deadpoola i Wolverine’a do miejsca znanego jako Pustka. Tam superbohaterowie muszą zmierzyć się z siostrą bliźniaczką Profesoxa Charlesa Xaviera – Cassandrą Novą (Emma Corrin).

W filmie pojawia się wiele krwawych scen walki, a także różne wersje Deadpoola, podczas gdy Wade i Logan próbują wydostać się z Pustki, zanim będzie za późno. Wejście do multiwersum może nieźle namieszać, dlatego wyjaśniamy zakończenie superprodukcji Marvela, żeby nieco rozjaśnić wam sytuację.

Wyjaśniamy zakończenie „Deadpool & Wolverine”

Po spotkaniu z grupą członków ruchu oporu z Pustki, która składa się z klasycznych postaci Marvela: Blade’a (Wesley Snipes), Elektry (Jennifer Garner), Gambita (Channing Tatum) oraz X-23 (Dafne Keen). Wade i Logan łączą z nimi siły, by razem zaatakować Cassandrę Novą.

Superbohaterowie planują wykorzystać hełm Juggernauta, by zmusić siostrę Profesora Xaviera do pozwolenia im na powrót do linii osi czasu Wade’a. Niestety plan komplikuje się, gdy Pyro (Aaron Stanford) strzela do Cassandry. Wówczas okazuje się, że przez cały czas pracował dla Pana Paradoxa.

Wśród chaosu Wade zostaje przekonany przez Logana do zdjęcia hełmu Cassandry. Przeciwniczka superbohaterów odpłaca im się, otwierając portal między wymiarami za pomocą pierścienia, który zabrała od jednej z wersji Doktora Strange’a. Dzięki temu Deadpool i Wolverine wracają do swojego świata.

Ale to dopiero początek. W swojej linii czasu Wade dowiaduje się, że Pan Paradox używa urządzenia zwanego Time Ripper, aby likwidować te linie, które są dla niego bezużyteczne. Mężczyzna zamierza zniszczyć świat Deadpoola.

W międzyczasie wszystko staje się jeszcze bardziej chaotyczne, gdy Cassandra przybywa z Pustki, aby przejąć kontrolę nad urządzeniem Pana Paradoxa. Jej celem jest zniszczenie całego multiwersum z wyjątkiem Pustki.

Bliźniaczka Profesora X przybywa razem z ogromną armią różnych wersji Deadpoola, którzy walczą z Wade’em i Loganem, chociaż ostatecznie udaje im się uciec dzięki przybyciu Petera. Okazuje się, że ten cieszy się sympatią Deadpoola z każdej linii czasu.

Następnie nasi bohaterowie biegną do bazy Pana Paradoxa. Wade i Loga próbują wyłączyć Time Ripper, zanim będzie za późno i dowiadują się, że jedynym sposobem na zniszczenie urządzenie, jest wywołanie zwarcia, tworząc most energetyczny, stworzony z ich ciał, co natomiast niesie za sobą wysokie ryzyko śmierci.

Deadpool i Wolverine zaczynają się kłócić o to, kto ma się poświęcić. Ostatecznie Wade decyduje się na heroiczny ruch, choć Logan przekonuje go, że to on powinien zaryzykować, ponieważ i tak nikt nie będzie go opłakiwał. Wade jednak go nie słucha.

Zaraz po tym, jak Deadpool zaczyna ratować multiwersum, Wolverine się do niego przyłącza. Trzymając się za ręce, superbohaterowie doprowadzają do zniszczenia zarówno Cassandry, jak i urządzenia Pana Paradoxa.

Po wszystkich wydarzeniach Paradox próbuje udawać, że nie miał pojęcia o całym planie. Nikt jednak mu nie wierzy. Mężczyzna zostaje aresztowany przez Huntera B-15 (Wunmi Mosaku).

Kto dołączył do uniwersum Marvela w „Deadpool & Wolverine”?

Oczywiście w całym filmie widzimy różne postaci z przeszłości, które pojawiają się i w niektórych przypadkach odgrywają kluczowe role. Czy któreś z nich zostaną i pojawią się ponownie w kolejnych filmach uniwersum Marvela?

Jednak w przypadku Elektry, Gambita i Blade’a powrót wydaje się mało prawdopodobny. Zwłaszcza że nowa wersja tego ostatniego ma dostać własny film, a w głównej roli ma wystąpić Mahershala Ali. Deadpool zapytał TVA, czy gang mógłby zostać zrekrutowany. Agenci odpowiedzieli, że zobaczą, co da się zrobić. Bylibyśmy jednak zaskoczeni, gdyby superbohaterowie wrócili z bardziej znaczącymi rolami.

Ale to samo może nie dotyczy X-23, która pojawia się w ostatniej scenie filmu na przyjęciu Wade’a. Niewykluczone, że ta postać jeszcze wróci w kolejnych częściach uniwersum Marvela. Tego dowiemy się pewnie w trakcie nowych produkcji.

Jeśli chodzi o tę wersję Logana, zostaje w linii czasu Wade’a i staje się częścią jego grupy przyjaciół. Poznaje nawet Blind Al. Początkowo był zdecydowany, by wrócić i zmienić swoją przeszłość, ale dochodzi do wniosku, że jego wcześniejsze problemy pozwoliły mu stać się tak ważnym członkiem zespołu i że nie powinien niczego zmieniać.

Drzwi pozostają wciąż otwarte dla innych postaci. Możemy być pewni, że Deadpool nie zamierza żegnać się z widzami. Zwłaszcza że oficjalnie dołączył do uniwersum Marvela. Niewykluczone też, że jego los skrzyżuje się z Thorem, który może odegrać bardzo ważną rolę w jego historii. Wszystko w rękach twórców studia Marvel.

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek.