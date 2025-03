Uwaga! W dalszej treści artykułu znajdziecie spoilery zdradzające zakończenie serialu „Dojrzewanie”.

Finał serialu „Dojrzewanie” przyniósł dramatyczne zwroty akcji i pozostawił widzów z wieloma pytaniami. 13-letni Jamie Miller, główny bohater, przyznaje się do zamordowania swojej koleżanki ze szkoły. Czy rzeczywiście jest winny? Jakie konsekwencje czekają go w przyszłości? Ważnym pytaniem jest również, dlaczego doszło do tej przerażającej zbrodni?

Jamie przyznaje się morderstwa w zakończeniu serialu „Dojrzewanie”

W ostatnim odcinku Jamie zostaje aresztowany i przesłuchiwany przez policję. W końcowych minutach serialu bohater przyznaje się do zabójstwa koleżanki, co dla wielu widzów było ogromnym szokiem. Przez cały sezon narracja prowadzona była w sposób niejednoznaczny, pozostawiając miejsce na spekulacje co do rzeczywistej winy Jamiego.

Wyznanie 13-latka jest chłodne i pozbawione szczegółów. Czy mówi prawdę, czy może został zmuszony do tego przez okoliczności? Widzowie mogą mieć pewne wątpliwości, jednak już w pierwszym odcinku widzimy nagranie, pokazane również ojcu Jamiego, które wydaje się rozstrzygające. Twórcy specjalnie jednak tak prowadzą narrację, byśmy do końca liczyli na to, że dziecko nie byłoby w stanie dopuścić się tak przerażającej zbrodni.

Jamie wie, co zrobił. Jest przerażony i nie ma pojęcia, jak ostateczną kwestią było to zdarzenie. Szuka ojca, który powiedziałby mu: „Jesteś bezpieczny i kocham cię”. A jego tata już nigdy nie może mu tego dać. W 4. odcinku on jest znacznie dalej w swojej podróży niż wcześniej. Jamie wie teraz, co zrobił i jaka może być jego przyszłość. To pozwala mu lepiej zrozumieć swoje uczucia i pogodzić się z nimi – powiedział twórca serialu, Jack Thorne.

Twórcy serialu „Dojrzewanie” zadają ważne pytanie: Dlaczego Jamie zabił?

Dzięki obsadzie serialu „Dojrzewanie” i świetnemu scenariuszowi przez długi czas widzowie – podobnie jak ojciec 13-letniego bohatera – szukają dowodów na uniewinnienie Jamiego.

To zasługa castingu. Chcieliśmy, by widzowie byli po stronie Jamiego i myśleli: „O mój Boże, to aresztowanie jest straszne. Niemożliwe, żeby to zrobił”. Chcieliśmy, aby widzowie czuli to samo, co Eddie, gdy patrzy na to (przyp. red. – nagranie) i zdaje sobie sprawę z tego, co zrobił Jamie – stwierdził aktor wcielający się w rolę ojca nastolatka, Stephen Graham.

Jednak w przypadku tego serialu ważniejsze od pytania „kto?” jest „dlaczego?”. Narracja prowadzona przez cztery odcinki najnowszej produkcji Netfliksa daje nam pewne wskazówki dotyczące uwarunkowań społecznych, rodzinnych oraz psychologicznych. Dzięki nim możemy złożyć obraz składający się na przyczyny morderstwa. Natomiast twórcy nie podsuwają nam gotowego rozwiązania na tacy, m.im. dlatego że w prawdziwy życiu również w takich przypadkach nie ma jednoznacznej odpowiedzi.

Jeśli zastanawiacie się, czy serial „Dojrzewanie” to prawdziwa historia, możecie przeczytać o tym w naszym artykule.

Czy będzie 2. sezon serialu „Dojrzewanie”? Co dalej z Jamiem?

Na chwilę obecną twórcy serialu nie potwierdzili prac nad drugim sezonem, ale zakończenie pozostawia furtkę na kontynuację. Jeśli historia zostanie rozwinięta, możemy zobaczyć dalsze losy Jamiego, jego proces sądowy, a może nawet nowe fakty dotyczące śmierci koleżanki.

Finał "Dojrzewania" wywołał wiele emocji i pozostawił widzów z niedopowiedzeniami. Czy Jamie rzeczywiście jest winny? Czy będzie kontynuacja jego historii? Odpowiedzi na te pytania mogą nadejść w kolejnej odsłonie serialu.

Jamie ma zaledwie 13 lat, co w kontekście brytyjskiego prawa oznacza, że może być sądzony jako osoba niepełnoletnia. W Wielkiej Brytanii minimalny wiek odpowiedzialności karnej wynosi 10 lat, co oznacza, że Jamie może zostać skazany na pobyt w zakładzie poprawczym, a następnie objęty długoterminowym nadzorem.

W zależności od wyroku, Jamie może trafić do:

ośrodka dla młodocianych przestępców (jeśli sąd uzna go za winnego),

(jeśli sąd uzna go za winnego), programu resocjalizacyjnego dla nieletnich, jeśli obrona udowodni, że popełnił czyn pod wpływem okoliczności łagodzących,

dla nieletnich, jeśli obrona udowodni, że popełnił czyn pod wpływem okoliczności łagodzących, a nawet pod pełną opiekę państwa, jeśli uzna się, że chłopiec potrzebuje specjalistycznej opieki psychiatrycznej.

„Dojrzewanie” możecie już w całości obejrzeć na Netfliksie. Już wiemy, że będzie to jedna z najgłośniejszych produkcji tego roku.

