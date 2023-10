Za nami „PodziWIANKI”, czyli niezwykły event zorganizowany przez Amazon. Nazwa wydarzenia nawiązuje do starej polskiej tradycji świętowania przesilenia letniego. Wśród atrakcji nie mogło więc zabraknąć zaplatania wianków.

Reklama

Mat. prasowe

Na gości czekało też malowanie graffiti, fotobudka oraz pokaz gotowania na żywo z Magdą Gessler. Mogliśmy zobaczyć jak restaurantorka przygotowuje tradycyjny polski chłodnik oraz sałatkę z lokalnych, sezonowych produktów, z wykorzystaniem gadżetów kuchennych dostępnych na Amazon.pl. Zdradzimy wam, że te orzeźwiające potrawy smakowały rewelacyjnie w ciepły letni wieczór.

Mat. prasowe

Wśród gości wydarzenia wypatrzyliśmy m.in. Joannę Koroniewską, Macieja Dowbora, Katarzynę Dowbor, Alżbetę Lenską, Rafała Cieszyńskiego, Jakoba Kosela oraz Cezarego Pazurę z żoną Edytą Pazurą. Sprawdźcie naszą relację wideo z wydarzenia i przekonajcie się jak bawiły się gwiazdy!

Mat. prasowe

Spełniaj marzenia z Amazonem

Atrakcją wieczoru był również pokaz świetlny na Wiśle, któremu towarzyszył głos Wiktora Zborowskiego. Aktor przypomniał nam, że warto otwierać się na nowe możliwości i realizować marzenia. W ramach Prime Day będziemy mogli sięgnąć po niektóre z nich!

„Prime Day to już tradycja. Co roku jest jednym z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń zakupowych na świecie. W Polsce organizujemy Prime Day już po raz drugi i mamy nadzieję, że niezwykły pakiet okazji dostępnych na Amazon.pl będzie pierwszym wyborem dla osób poszukujących atrakcyjnych promocji na produkty, o których marzą” – mówi Marco Reissig, Country Manager Amazon.pl.

Mat. prasowe

Zakupy i rozrywka na najwyższym poziomie

Prime Day to wydarzenie dla klientów Prime, które zapewnia dostęp do tysięcy atrakcyjnych okazji na zakup produktów najlepszych międzynarodowych i polskich marek. Możemy skorzystać z dużych zniżek na niezbędne artykuły do domu, gadżety i elektronikę, gry i zabawki, modną odzież i obuwie, kosmetyki, a także produkty spożywcze. W tym roku wydarzenie potrwa od 11 do 12 lipca.

Zobacz także

Warto dołączyć do Amazon Prime, by skorzystać z atrakcyjnych okazji, szybkiej, darmowej dostawy bez minimalnej kwoty zamówienia, darmowych gier na Prime Gaming, a także nagradzanych filmów i seriali (w tym m.in. dokument o Robercie Lewandowskim czy show komediowy „LOL: Kto się śmieje ostatni” z Cezarym Pazurą) na Prime Video. Jeśli jeszcze nie jesteście klientami Prime, możecie skorzystać z darmowego, 30-dniowego okresu próbnego. Po tym czasie cały pakiet kosztuje 49 zł za rok lub 10,99 zł na miesiąc.

Mat. prasowe

Więcej informacji na temat Amazon Prime Day w Polsce znajdziecie na stronie Amazon.pl/primeday.

Reklama

A wy, po jakie marzenia sięgnięcie podczas Prime Day?