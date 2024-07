11 lipca na Netfliksie pojawił się 3. sezon „Wikingowie: Walhalla”. Fani mieli wiele obaw co do kontynuacji serii. Nic dziwnego, ponieważ czerwona platforma postanowiła nie przedłużać produkcji, która według początkowych założeń twórców powinna mieć aż pięć sezonów. Okazuje się, że 3. odsłona jest ostatnią.

Nie brakuje niespodzianek. Dobrze znany fanom serialu Jóhannes Haukur Jóhannesson, który grał Jarla Olafa Haraldssona, zdradził, że pojawi się na ekranie pomimo śmierci jego bohatera w 2. sezonie.

W rozmowie z RadioTimes.com Jóhannesson powiedział, że z pewnością obejrzy trzeci odcinek jako fan.

Zdradził: „Będę oglądał sezon 3. i mogę wam powiedzieć, że chociaż sezon 2. zakończył się w taki sposób, w jaki się skończył, być może w sezonie 3. będziecie mieli okazję zobaczyć Olafa w jakiejś roli”.

Jóhannesson zabrał także głos na temat swojej nowej roli w świeżym serialu Amazon Prime Video „Those About to Die” razem z Anthonym Hopkinsem i wyjaśnił, że jest „podobna, ale inna”.

Ujawnił: „Aspekt walki był trochę podobny, ale jest jednak inny, ponieważ każdą bronią trzeba walczyć inaczej i zawsze jest to choreografia”.

„Więc tak, podobny, ale inny, ponieważ w tym przypadku masz na sobie pieluchę i skórzane paski i trzymasz kilka mieczy. Takie podobne, znajome, ale inne”, dodał.

Jóhannesson gra Viggo w „Those About to Die”, nordyckiego wojownika szkolącego się na gladiatora.

Ostatni sezon „Wikingowie: Walhalla” już na Netfliksie. Gwiazda serii przeniosła się do Koloseum

Serial, w którym występują także Anthony Hopkins i Iwan Rheon, przygląda się światu wyścigów rydwanów i walk gladiatorów w starożytnym Rzymie.

Oficjalne streszczenie „Those About to Die” brzmi: „Rzym w 79 r. n.e.: centrum Cesarstwa Rzymskiego jest najbogatszym miastem na świecie, a robotnicy niewolniczy z rosnącego imperium mają pomóc rozbudować metropolię”.

„Populacja rzymska – znudzona, niespokojna i coraz bardziej agresywna – jest utrzymywana w ryzach głównie przez dwie rzeczy: darmowe jedzenie i spektakularną rozrywkę w postaci wyścigów rydwanów i walk gladiatorów”.

„Those About to Die” zagłębia się w świat gier – świat charakteryzujący się żądzą krwi, żądzą pieniędzy, pogonią za władzą i korupcją.

„Wyścigi w Circus Maximus są kontrolowane przez cztery korporacje należące do Patrycjuszy – frakcję Niebieską, Czerwoną, Białą i Zieloną – a udziały w tych czterech frakcjach są najcenniejszą rzeczą w Rzymie”.

„W miarę jak zamiłowanie społeczeństwa do rozrywki staje się coraz bardziej zblazowane i żądne krwi, potrzebny jest specjalnie zaprojektowany stadion do walk gladiatorów – Koloseum”.

„Skala stadionu, a także walk gladiatorów i zwierząt są ogromne – tak samo jak podziemny świat z kwitnącym biznesem bukmacherskim.

„Pod ziemią, pod trybunami pracują i żyją tysiące ludzi, a wśród nich tysiące, które umrą dla rozrywki tłumu”.

Premiera „Those About to Die” już 18 lipca na Amazon Prime Video. Jeśli obejrzeliście już ostatni sezon „Wikingowie: Walhalla”, być może serial o Rzymie stanie się waszą kolejną ulubioną serią.

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek.