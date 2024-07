Na Amazon.pl już wkrótce odbędzie się Prime Day - największy festiwal okazji, który w tym roku przypada na 16 i 17 lipca. Z tej okazji Amazon.pl zorganizował wydarzenie w Elektrowni Powiśle, na które zaprosił wielu gości, w tym gwiazdy show-biznesu, którzy wspólnie cieszyli się wieczorem pełnym wrażeń. Na świętowanie festiwalu okazji przybyli m.in. Joanna Koroniewska, Maciej Dowbor, Edyta Pazura, Cezary Pazura, Angelika Trochonowicz czy Sandra Milwiw-Baron (Kubicka) i Aleksander Baron.

Gwiazdy, wianki i pokaz mody

Obecni na wydarzeniu goście mieli możliwość skorzystać z wielu atrakcji przygotowanych przez Amazon.pl. Jedną z nich była personalizacja letnich T-shirtów, które powstały we współpracy Amazon.pl z duetem projektantów Paprocki Brzozowski właśnie z okazji Prime Day. Koszulki można było ozdobić przy pomocy specjalnych mazaków i naszywek i dowolnie spersonalizować. Są one również dostępne w sklepie Amazon.pl, również w zestawie z zestawem do personalizacji, a cały dochód z ich sprzedaży zostanie przekazany na rzecz Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Kolejną z atrakcji przygotowanych przez Amazon.pl była możliwość zrobienia wianka ze świeżych kwiatów z pomocą wykwalifikowanych florystek. Wydarzeniem wieczoru był natomiast pokaz mody Paprocki Brzozowski, a na scenie, poza najnowszymi kreacjami z kolekcji projektantów, pojawiła się również modelka prezentująca T-shirt stworzony przez duet z Amazon.pl. Podczas pokazu wyczuwalne były emocje dodatkowo podkręcone przez dźwięki skrzypiec oraz kultowy beat z lat 70.

Materiały prasowe

Materiały prasowe

Pokaz kolekcji MENU stworzonej przez duet Paprocki Brzozowski okazał się prawdziwą ucztą dla zmysłów. Modelki ubrane były w stroje z piórami, frędzlami i cekinami, a także T-shirty i spódnice z odręcznymi napisami projektantów. Prezentowały też stylowe kapelusze oraz stroje plażowe. Obecne na pokazie gwiazdy bacznie przyglądały się projektom, a w międzyczasie jedli wyjątkowe potrawy.

Materiały prasowe

Prime Day – święto wszystkich łowców okazji

Wszyscy wspólnie świętowali zapowiedź Prime Day – corocznego wydarzenia zakupowego na Amazon.pl przeznaczonego wyłącznie dla klientów Amazon Prime. W tym roku festiwal okazji na Amazon.pl odbędzie się już w przyszłym tygodniu: w dniach 16 i 17 lipca.

Zobacz także

Materiały prasowe

Ten niesamowity festiwal promocji w sklepie Amazon.pl to szansa na zrobienie zakupów w okazyjnych cenach. Klienci Amazon Prime mogą skorzystać z tysięcy okazji na produkty od lokalnych i zagranicznych marek. Co można upolować? Wszystkie niezbędne produkty do domu oraz na wakacje, w tym np. gadżety i elektronikę, gry i zabawki, artykuły do domu i kuchni, modną odzież i obuwie, kosmetyki, a nawet chemię czy artykuły spożywcze.

Prime Day to festiwal okazji dla klientów Prime, ale każdy, kto nie ma jeszcze pakietu Amazon Prime może jednorazowo przetestować go podczas 30-dniowego okresu próbnego i skorzystać z okazji. W ramach pakietu Amazon Prime klienci otrzymują nie tylko dostęp do Prime Day, ale też nielimitowane, szybkie i darmowe dostawy milionów produktów ze sklepu Amazon.pl, bez minimalnej wartości zamówienia oraz dostęp do filmów i seriali na Prime Video i wybranych korzyści Prime Gaming. Po okresie próbnym, cały pakiet kosztuje tylko 49 zł na rok lub 10,99 zł miesięcznie.

Materiały prasowe

Materiał promocyjny marki Amazon.pl