Widzowie długo czekali na zapowiadany od jakiegoś czasu serial „Supacell”. Ta nietypowa produkcja Netfliksa o superbohaterach skupia się przede wszystkim na czarnoskórych mieszkańcach południowego Londynu. Za historię odpowiada brytyjski raper Rapman, znany nie tylko ze swojej muzyki, ale także aktywności społecznej.

Choć „Supacell” to historia rodem z sci-fi, pokazuje wiele problemów, z jakimi mierzą się zwyczajni ludzie.

W rolach głównych występują m.in. Tosin Cole, Adelayo Adedayo („Policjant”) i Calvin Demba („Platforma”). W obsadzie nowego serialu znalazło się wiele świeżych i obiecujących aktorów. Nic dziwnego, że widzowie już się zastanawiają, czy twórcy dostali zielone światło na kontynuację.

Czy wiemy już coś o 2. sezonie „Supacell”?

Uwaga! Treść artykułu zawiera spoilery serialu „Supacell”.

Będzie 2. sezon „Supacell”?

Na razie Netflix nie ogłosił 2. sezoni „Supacell”.

Nie jest tajemnicą, że platforma z czerwonym logo ma swoją politykę dotyczącą przedłużania serii. Każda produkcja musi odczekać swoje na decyzję. Oczywiście wiele zależy od oglądalności. Jeśli „Supacell” utrzyma wysokie miejsce w rankingu, fani mogą być spokojni.

Wiadomo jednak, że streamer przedwcześnie odwołuje niektóre ukochane nowe programy, więc trzymamy kciuki za więcej!

Mimo to twórca serialu Rapman wygadał się, że w przygotowaniu jest więcej pomysłów, mówiąc o sezonie 1.: „Na początku serialu zawsze powtarzam wszystkim, że pierwszy sezon »Supacell« jest dla mnie jak »Batman – Początek«. To dopiero początek”.

„Musicie zobaczyć, dokąd to wszystko zmierza, aby zobaczyć, kim naprawdę są ci ludzie”, dodał.

Kiedy 2. sezon „Supacell”?

Ponieważ sezon 2. „Supacell” nie został jeszcze potwierdzony, nie mamy pojęcia, kiedy na ekranach mogłaby pojawić się kontynuacja. Biorąc pod uwagę, że pierwszy sezon został nakręcony w okresie od lipca do grudnia 2022 r., może to być dobry zwrot między sezonem 1. a potencjalnym sezonem 2.

Biorąc pod uwagę, że zdjęcia trwały zaledwie siedem miesięcy, obiecujące jest, że film może szybko powrócić na platformę, ale biorąc pod uwagę postprodukcję, która oznaczała, że sezon 1. wypuszczono dopiero w połowie 2024 r., niewykluczone, że trzeba będzie się uzbroić w cierpliwość, jeśli twórcy późno dostaną zielone światło.

Kto mógłby powrócić w 2. sezonie „Supacell”?

Jeśli chodzi o to, kto powróci w ewentualnym 2. sezonie „Supacell”, mamy nadzieję, że powróci cała główna obsada – być może z potencjałem na pojawienie się kilku nowych postaci.

Obsada „Supacell”, której spodziewalibyśmy się zobaczyć w potencjalnym sezonie 2, byłaby następująca:

Tosin Cole jako Michael Lasaki

Adelayo Adedayo jako Dionne

Yasmin Monet Prince jako Weronika

Eddie Marsan jako Ray

Nadine Mills jako Sabrina

Eric Kofi-Abrefa jako Andre

Calvin Demba w roli Rodneya

Josh Tedeku jako Josh

Rayxia Ojo jako Sharleen

Giacomo Mancini jako Spud

Michael Salami jako Gabriel

Travis Jay jako John

O czym może być 2. sezon „Supacell”?

Jeśli chodzi o potencjalny 2. sezon „Supacell”, pierwszy sezon z pewnością pozostawił widzów z pewnymi pytaniami i niedosytem.

Sam finał „dostarcza coś naprawdę pysznego i zapierającego dech w piersiach, co sprawia, że chcesz natychmiast nadejść sezon 2” (RadioTimes.com).

Z pewnością pozostawia zatem szeroko otwarte drzwi do pociągnięcia tej historii.

Sezon 1. skupiał się na perspektywie zbliżającej się śmierci Dionne (Adelayo Adedayo), dziewczyny Michaela (Tosin Cole). W rezultacie Michael zostaje poddany testom do granic możliwości i wraz z czterema innymi czarnoskórymi mieszkańcami południowego Londynu rozwija supermoce, by uratować partnerkę.

W całej serii śledzimy każdego z nich, gdy zmagają się ze swoimi mocami i nowo odkrytymi ścieżkami życia, co powoduje kilka poważnych zwrotów akcji.

Mówiąc o swoich nadziejach związanych z serialem, twórca serialu Rapman powiedział: „Chcę tylko, żeby (przyp. red. - widzowie) obejrzeli go do końca. Chcę też, żeby ludzie zobaczyli, co myślą o wszystkich zwrotach akcji i jak się potem czuli”.

„Nie poświęciłem się serialowi, żeby ludzie doszli do połowy, przewrócili się i obejrzeli coś innego. Miejmy nadzieję, że świat dobrze to przyjmie”, dodał.

Zwiastun „Supacell”

„Supacell” jest dostępny w całości na Netfliksie od 27 czerwca 2024. Poniżej prezentujemy zwiastun serialu o superbohaterach, który być może zachęci was do prześledzenia tej interesującej historii i może - kto wie? - wy też będziecie czekali z wypiekami na twarzy na kontynuację.

