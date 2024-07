W czerwcu fani kina mogli obejrzeć debiut reżyserski Ishany Shyamalan „Watchers”. Natomiast na początku sierpnia na duży ekran trafi kolejny film jej ojca. M. Night Shyamalan przygotował kryminalny thriller „Pułapka”.

Reklama

W sieci pojawił się już zwiastun nowej produkcji z Joshem Hartnettem. Aktor wciela się w rolę ojca, który zabiera swoją nastoletnią córkę (graną przez Ariel Donoghue) na koncert gwiazdy popu. W trakcie okazuje się, że impreza została zaaranżowana, by złapać seryjnego mordercę.

Już w zwiastunie domyślamy się, że to właśnie mężczyzna jest poszukiwanym przestępcą, o czym jego córka nie ma pojęcia.

Shyamalan słynie z niesamowitych zwrotów akcji, które zwykle pojawiają się na końcu filmów. Tymczasem już w zwiastunie reżyser odsłania karty. Być może jednak to tylko kolejny trik, by zabawić się z widzem? Z pewnością możemy liczyć na więcej niespodzianek.

Scenarzysta i reżyser ujawnił, że na pomysł „Pułapki” wpadł dwa lata temu po tym, jak przekonał się, jak wygląda życie jego najstarszej córki Saleki – artystki związanej kontraktem z Columbia Records.

Zobacz także

„Czasami kultura podąża w twoją stronę, a czasem nie”, powiedział w rozmowie z „IndieWire”. „W tym przypadku kultura koncertów jest szalona”, dodał.

„Naprawdę myślę, że wspólne spotkania są dla nas teraz tak cenne. Może uważaliśmy to za coś oczywistego, zanim pojawiły się telefony, pandemia i tak dalej. To cudowne, że kultura zwróciła się w stronę tego pomysłu”, przekazał twórca.

Co wiemy o „Pułpace”?

„Pułapka” pojawi się w kinach w Polsce już 2 sierpnia 2024 roku. Za dystrybucję odpowiada jedno z największych studiów Warner Bros.

„Pułapka”: obsada. Kto gra w filmie u boku Shyamalana?

Josh Hartnett wciela się w rolę ojca, który zabiera nastoletnią córkę na koncert jej idolki – gwiazdy popu.

Hartnett zdobył popularność, występując w głośnych produkcjach jak „Pearl Harbor”, „Helikopter w ogniu”, „Zabójczy numer”, „Dom grozy”, „Apartament”, „Oppenheimer”, „Oni”, „Wskrzeszenie mistrza”, „Sin City – Miasto grzechu”, „30 dni mroku”, „Przekleństwa niewinności”, „40 dni i 40 nocy”, „Czarne lustro”, „Czarna Dalia”, „Wydział zabójstw, Hollywood”, „Gra fortuny”, „Halloween – 20 lat później”, „Jeden gniewny człowiek”, „Siła przetrwania” czy „Die Hart”.

Niedawno Hartnett wystąpił gościnnie w hitowym serialu Disney+ „The Bear”.

W obsadzie znaleźli się także Ariel Donoghue („Blueback”, „Wolf Like Me”), Hayley Mills („Pollyanna”, „Nieletni świadek”), Allison Pill („Oni”, „O północy w Paryżu”) oraz piosenkarka Saleka Shyamalan, druga córka reżysera.

Poniżej przedstawiamy pełną listę aktorów grających w "Pułapce":

Josh Hartnett jako ojciec Rileya

Ariel Donoghue jako Riley

Hayley Mills jako doktor Grant

Marnie McPhail jako mama Jody

Saleka Shyamalan jako Lady Raven

Vanessa Smythe Kierownik wycieczki

O czym jest „Pułapka”?

Film „Pułapka” opowiada o ojcu i córce, którzy biorą udział w wielkim koncercie popowym, który zmienia się w obławę policyjną. Funkcjonariusze polują na seryjnego mordercę. Wszystko wskazuje na to, że mężczyzna grany przez Josha Hartnetta skrywa mroczny sekret.

Warto jednak pamiętać, że to, co widzimy w zwiastunie, może być jedynie grą z widzem.

Czy jest zwiastun „Pułapki”?

Tak, zwiastun "Pułapki" możecie obejrzeć poniżej:

Zobacz także: "Love Lies Bleeding": data premiery, obsada, zwiastun i najnowsze wiadomości dotyczące thrillera z Kristen Stewart

© Immediate Media Company London Limited, 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opublikowano po raz pierwszy na RadioTimes.com i republikowano za zgodą Immediate Media Company London Limited. Powielanie w jakikolwiek sposób w jakimkolwiek języku, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione. Radio Times i logo Radio Times są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Immediate Media Company London Limited i są używane na podstawie licencji.

Reklama

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek.