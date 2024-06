Czwarty, ostatni sezon popularnego serialu "Ozark" Netfliksa zapewnił widzom mnóstwo emocji - aż do odcinka zamykającego całą historię.

Reklama

Rodzina Byrde nie miała łatwego czasu w ciągu ostatnich trzech sezonów „Ozark” po tym, jak została uwięziona w podejrzanej działalności związanej z praniem pieniędzy przez narkotykowego króla Navarro Cartel.

I kiedy w sezonie 4. sytuacja gangu Byrde zaczęła się układać pomyślnie, przełomowy rozwój wydarzeń zmienił wszystko, udowadniając, że w Missouri wszystko może się zdarzyć.

Ścieżka dźwiękowa "Ozark" z czwartego sezonu tylko zwiększyła napięcie, a wielu artystów odzwierciedlało nieoczekiwane zwroty akcji w narracji – a czasami nawet rozbrajało widza przed kolejną wielką niespodzianką.

Od muzyki Killer Mike'a, który występuje gościnnie w sezonie 4., po bardziej tradycyjne utwory dzięki uprzejmości Sama Cooke'a i The Commodores, "Ozark" oferuje eklektyczną mieszankę muzyczną.

Zobacz także

Ścieżka dźwiękowa z czwartego sezonu Ozark

"Ozark' sezon 4 i odcinek 1

"Bring it On Home to Me" - Sam Cooke

"Tierra Mexicana" - C-Kan

"Vehicle" - The Ides of March

"Can I Kick It?" - A Tribe Called Quest

"Bam Bam" - Sister Nancy

"Ozark" sezon 4 i odcinek 2

"How Lonesome Can I Get" - Durwood Daily Haddock

'11/18" - Sym Fera

"Ozark' sezon 4 i odcinek 3

"R.A.P. Music" - Killer Mike

"Ozark' sezon 4 i odcinek 4

"Ca plane pour moi" - Plastic Bertrand

"A lot" - 21 savage

"Ozark" sezon 4 i odcinek 6

"You Bore Me" - Husky Loops

"Here in Spirit" - Jim James

"Ozark" sezon 4 i odcinek 7

"I Feel Sanctified" - The Commodores

"Ozark" sezon 4 i odcinek 9

"NY State of Mind" - Nas

"Represent" - Nas

"Life’s a B***h" - Nas

"One Time 4 Your Mind" - Nas

"Ozark" sezon 4 i odcinek 11

"Energy" - Sampa the Great

"I Saw the Light" - Todd Rungren

"Ozark" sezon 4 i odcinek 12

"Right Down the Line" - Jerry Rafferty

"Ozark" sezon 4 i odcinek 13

"Renegade" - Styx

"Ozark" sezon 4 i odcinek 14

"Bring it on Home to Me" - Sam Cooke

"Love and Happiness" - Al Green

© Immediate Media Company London Limited, 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opublikowano po raz pierwszy na RadioTimes.com i republikowano za zgodą Immediate Media Company London Limited. Powielanie w jakikolwiek sposób w jakimkolwiek języku, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione. Radio Times i logo Radio Times są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Immediate Media Company London Limited i są używane na podstawie licencji.

Reklama

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek