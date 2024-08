„Deadpool & Wolverine”, trzecia część serii o nietypowym, aroganckim superbohaterze w czerwonym kostiumie trafiła do kin 26 lipca 2024 roku. Choć film otrzymał kategorię R (tylko dla pełnoletnich widzów), już bije rekordy. W weekend otwarcia przekroczył granicę 200 milionów dolarów.

Reklama

Akcja filmu rozgrywa się sześć lat po wydarzeniach z „Deadpool 2” i śledzi losy Wade’a Wilsona (w tej roli Ryan Reynolds), który zostaje wyrwany z emerytury i ponownie zwerbowany, by uratować wszechświat. Pomóc ma mu jeden z najpopularniejszych X-Menów, Logan (Hugh Jackman).

Wydarzeniom towarzyszy mnóstwo hitów. Na ścieżce dźwiękowej znajdziemy utwory najróżniejszych artystów od NSYNC po Oliwię Newton-John oraz Johna Travolty.

Fani mogą również spodziewać się numerów Avril Lavigne, Green Day, Stray Kids i Fergie, a także emocjonalnych kawałków jak „Iris” od The Goo Goo Dolls.

Możliwe, że jedną z piosenek wykonuje nawet sam… Hugh Jackam. Ale nie będziemy zdradzać zbyt wiele. Jeśli daliście się już porwać „Deadpool & Wolverine” i chcielibyście dłużej zostać w świecie Marvela, przyda wam się ta ścieżka dźwiękowa.

Zobacz także

Kto skomponował ścieżkę dźwiękową do „Deadpool & Wolverine”?

Oryginalną muzykę do „Deadpool & Wolverine” skomponował amerykański artysta Rob Simonsen. Muzyk znany jest przede wszystkim ze stworzenia ścieżek dźwiękowych do takich filmów jak „Wiek Adeline”, „500 dni miłości”, „Wieloryb”, „Jutro będziemy szczęśliwi”, „Nerve” czy „Ugotowany”.

W przeszłości Simonsen współpracował już z reżyserem „Deadpool & Wolverine”. Razem z Shawnem Levym spotkali się przy okazji filmu „Projekt Adam”, do którego Simons zrobił muzykę.

Ścieżka dźwiękowa z „Deadpool & Wolverine”

W „Deadpool i Wolverine” mamy nie tylko oryginalną muzykę skomponowaną przez Roba Simonsena, ale także utwory innych artystów, które świetnie dopełniają całość.

Oto pełna lista utworów, jakie pojawiają się w „Deadpool i Wolverine”:

1. Only You (And You Alone) – The Platters

2. Bye Bye Bye – NSYNC

3. Angel of the Morning – Merrilee Rush & The Turnabouts

4. SLASH – Stray Kids

5. Glamorous – Fergie

6. Iris – The Goo Goo Dolls

7. The Power of Love – Huey Lewis & The News

8. I'm a Ramblin' Man – Waylon Jennings

9. You Belong to Me – Patsy Cline (Feat The Jordanaires)

10. The Lady in Red – Chris de Burgh

11. I'm With You – Avril Lavigne

12. The Greatest Show (From The Greatest Showman/Soundtrack Version) – Zac Efron, Zendaya, Hugh Jackman, Keala Settle i The Greatest Showman Ensemble

13. You're the One That I Want – Olivia Newton-John i John Travolta

14. I'll Be Seeing You – Jimmy Durante

15. Make Me Lose Control – Eric Carmen

16. You're All I Need to Get By (with the Royal Philharmonic Orchestra) – Aretha Franklin

17. Good Riddance (Time of Your Life) – Green Day

18. LFG (Theme from Deadpool & Wolverine) – Rob Simonsen

„Deadpool i Wolverine” jest grany w polskich kinach od 26 lipca 2024 roku. Poniżej możecie odsłuchać ścieżki dźwiękowej z filmu na Spotify.

Zobacz także: Robert Downey Jr. wraca do Marvela. Tak zareagowali fani

© Immediate Media Company London Limited, 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opublikowano po raz pierwszy na RadioTimes.com i republikowano za zgodą Immediate Media Company London Limited. Powielanie w jakikolwiek sposób w jakimkolwiek języku, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione. Radio Times i logo Radio Times są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Immediate Media Company London Limited i są używane na podstawie licencji.

Reklama

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek.