W „Jokerze ” Todda Phillipsa, prequelu Batmana, w którym Joaquin Phoenix wciela się w największego antagonistę mrocznego mściciela w pelerynie, pojawia się świetna ścieżka dźwiękowa, która dopełnia mroczny, nieco szalony klimat filmu.

Akcja „Jokera ”rozgrywa się w Gotham City w latach 70. i przedstawia historię przemiany niestabilnego Arthura Flecka (Phoenix) z klauna pracującego na pół etatu w pełnoetatowego złoczyńcę.

Piosenki takie jak „Send In The Clowns” Franka Sinatry i „Put On A Happy Face” Tony’ego Benneta – dokładnie takie, jakich można się spodziewać w przypadku poważnego spojrzenia na pochodzenie tej postaci – są wykorzystywane na różnych etapach filmu film. Podobnie jak nadające ton szaleństwa utwory Joy Division i The Doors.

Nie można zapomnieć, że fenomenalną muzykę oryginalną do „Jokera” skomponowała islandzka kompozytorka i wiolonczelistka Hildur Guðnadóttir. Muzyczka w przeszłości współpracowała z twórcami takich produkcji jak „Tar, „Czarnobyl” , „Głosy kobiet” czy „W pułapce”. Bez niej scena w łazience nie byłaby tak mroczna i hipnotyzująca.

Piosenki z „Jokera”

Pełna lista utworów Jokera

Frank Sinatra - „Send In The Clowns” My Name Is Carnival - „Jackson C. Frank” Jimmy Durante - „Smile” The Guess Who - „Laughing” Frank Sinatra - „That's Life” Cream - „White Room” The Doors - „People Are Strange” Tony Bennett - „Put On A Happy Face” Fred Astaire - „Slap That Bass” Nat King Cole - „Smile” Donovan - „Hurdy Gurdy Man” Patsy Cline & The Jordanairs - „The Wayward Wind” Pink Floyd - „Brain Damage” Joy Division - „Atmosphere” Liars - „Left Speaker Blown” Anja Garbarek - „I Won't Hurt You” Bee Gees - „I Started A Joke” The Glitter Group - „Rock And Roll Part 2”

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek