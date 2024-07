„Oppenheimer” Christophera Nolana trafił do kin, porywając widzów swoją prawdziwą historią. Film opowiada historię J. Roberta Oppenheimera, amerykańskiego fizyka teoretycznego, który brał udział w tworzeniu pierwszej na świecie broni nuklearnej. Wybuchowej epopei towarzyszy równie porywająca, wypełniona smyczkami ścieżka dźwiękowa Ludwiga Göranssona, która odzwierciedla kolejkę górską emocji tytułowego bohatera przez cały film i zwiększa intensywność i wpływ fabuły.

Praca Ludwiga nad filmem jest zarówno głęboko osobista, jak i ekspansywna historycznie – wyjaśnił w notatkach produkcyjnych do filmu Nolan , który współpracował wcześniej z Göranssonem przy filmie Tenet z 2020 roku.

Uzyskuje się efekt budowania emocjonalnego świata, który towarzyszy światu wizualnemu, który zaprojektowała Ruth De Jong i nakręcił Hoyte van Hoytema. Wciąga widzów w emocjonalne dylematy bohaterów i ich interakcje z rozległymi sytuacjami geopolitycznymi, z którymi się borykają — dodał.

Nolan wyjaśnił dalej, że chociaż zasadniczo dał Göranssonowi swobodę, zasugerował, że właściwe byłoby oparcie partytury na skrzypcach.

Jest coś w skrzypcach, co Oppenheimerowi wydaje się bardzo trafne. Strojenie jest niepewne i całkowicie zależne od gry i emocji gracza. W jednej chwili może być bardzo piękne i natychmiast stać się przerażające lub zgorzkniałe. — powiedział.

Przeczytaj pełną listę utworów zawartych w partyturze, a także wszystko, co musisz wiedzieć o słuchaniu ścieżki dźwiękowej.

Ścieżka dźwiękowa „Oppenheimera”

Kiedy fani Nolana myślą o jego filmach, często przychodzą im na myśl epicka muzyka, która im towarzyszy – niezależnie od tego, czy jest to futurystyczna ścieżka dźwiękowa Ludwiga Göranssona do filmu Tenet, czy intensywna i niesamowita muzyka Hansa Zimmera w Dunkierce.

Oppenheimer nie jest inny.

Wszystkie utwory zostały napisane i wyprodukowane przez Ludwiga Göranssona, a Thomas Kotcheff napisał dodatkowy tekst na temat Trinity i Something More Ważne.

Fission Can You Hear the Music A Lowly Shoe Salesman Quantum Mechanics Gravity Swallows Light Meeting Kitty Groves Manhattan Project American Prometheus Atmospheric Ignition Los Alamos Fusion Colonel Pash Theorists Ground Zero Trinity What We Have Done Power Stays in the Shadows The Trial Dr Hill Kitty Comes to Testify Something More Important Destroyer of Worlds Oppenheimer

Kiedy mogę kupić ścieżkę dźwiękową Oppenheimera na winylu?

Partyturę Oppenheimera Göranssona można już odtwarzać strumieniowo w Spotify i innych platformach.

Możesz także kupić płytę CD na Amazon, jeśli chcesz ją posiadać dla siebie, a wersję winylową można zamówić w przedsprzedaży w Mondo.

