Ola (Marta Wierzbicka) wciąż nie potrafi powiedzieć rodzicom o Klaudii. Oszukuje wszystkich, że ma chłopaka. Niespodziewanie Marek widzi córkę na spacerze z Klaudią. Wstrząśnięty, z oddali obserwuje jak dziewczyny się całują! Nie może uwierzyć w to, co widzi…



Co zrobi Zimiński? Czy pogodzi się z wyborem Oli? Czy powie Dance o sekrecie córki? Co jeszcze wydarzy się w 2268 odcinku „Na Wspólnej”? Odpowiedź już dziś 5 maja o 20.15 na antenie TVN.

Ola i Klaudia z Na Wspólnej to kontrowersyjny związek.

Ola i Klaudia z Na Wspólnej całują się na ulicy i widzi to tata Oli.