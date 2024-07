Czy Kasia i Tomek mają szansę na wspólny finał 2. edycji "40 kontra 20"? Wszystko wskazuje na to, że są ku temu duże szanse. Kasia nie traci czasu i zamierza mocno walczyć o Tomka. Przystąpiła do działań, by zawrócić mu w głowie. W dzisiejszym odcinku dojdzie do gorącej sceny pomiędzy Kasią a Tomem z "40 kontra 20". Zobaczcie przedpremierowy fragment odcinka.

"40 kontra 20": Kasia i Tomek w gorącym pocałunku WIDEO

Powoli zaczyna się ostra rywalizacja pomiędzy uczestniczkami "40 kontra 20". Panie miały już sporo czasu by poznać przystojnych singli. Teraz zrobią wszystko, by przekonać ich, że to właśnie z nimi powinni zbudować coś więcej. Kasia nie ukrywa, że zaczyna jej mocno zależeć na Tomku. Szczególnie jemu zamierza okazywać swoje uczucia. Uczestniczka zakradła się do namiotu "Juniora" w środku nocy, a kamery zarejestrowały ich gorący pocałunek.

Nie no to jest niemożliwe. Uczeń przerósł mistrza. Po to tu jesteśmy, nie wszyscy będą szczęśliwi i zadowoleni - przyznał Tom, który ze schodów willi dostrzegł, co się dzieje na glampingu.

Kasia była przeszczęśliwa:

Poczułam się, jakbym znowu miała 15 lat, jakby to był pierwszy pocałunek.

Zobaczcie ten romantyczny fragment z namiętnych chwil Kasi i Tomka z "40 kontra 20". Czy to początek czegoś poważnego? Tomek w zapowiedzi kolejnego odcinka wydaje się mieć obawy, co do Kasi:

- Ludzie nie są idealni... - zaczął.

- No nie - zgodził się Tom.

- Gdzie jest haczyk w Kasi?

Zobaczcie przedpremierowy fragment nowego odcinka "40 kontra 20".

Niestety wiadomo już, że ich związek nawet jeśli w tym momencie miał swój początek, nie przetrwał próby czasu. Niedawno Kasia z "40 kontra 20" stwierdziła, że ma dość ukrywania związku i pokazała swojego chłopaka.