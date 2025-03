Tragiczna wiadomość wstrząsnęła fanami popularnego programu kulinarnego "MasterChef Nastolatki". Produkcja TVN poinformowała o śmierci 17-letniej Oli, jednej z uczestniczek show. To bolesna strata, której nikt się nie spodziewał. Informacja o odejściu młodej pasjonatki gotowania pojawiła się w mediach społecznościowych programu. Twórcy "MasterChefa" oraz jurorzy wyrazili ogromny smutek i żal po tej nagłej stracie, a głos zabrał również juror show, Michał Korkosz.

Reklama

Rozkoszny pożegnał Olę z "MasterChefa Nastolatki"

17-letnia Ola była jedną z najbardziej wyróżniających się uczestniczek "MasterChef Nastolatki". Jej talent i determinacja w gotowaniu przyciągały uwagę zarówno widzów, jak i jurorów. Choć jej przygoda w programie była krótka, zdążyła zdobyć sympatię publiczności oraz pokazać swój wyjątkowy charakter. Jej nagła śmierć sprawiła, że fani programu pogrążyli się w żałobie, dzieląc się w mediach społecznościowych wspomnieniami i wyrazami wsparcia dla rodziny.

Głos w sieci zabrał także Rozkoszny - czyli Michał Korkosz, który jest jurorem show TVN. Poruszające, co napisał na Instagramie:

Żegnaj Olu, królowo minionków. Wciąż nie mogę przeprocesować tego, co się stało. Wysyłam dużo wsparcia dla rodziny i najbliższych - napisał kucharz.

Instagram @rozkoszny

Zobacz także: Nie żyje Aleksandra Sopella. Produkcja "MasterChef Nastolatki" żegna uczestniczkę

Dorota Szelągowska i produkcja "MasterChefa" o śmierci 17-letniej Oli

Produkcja TVN oraz jurorzy podkreślili, że Ola pozostanie na zawsze w ich pamięci. Mimo młodego wieku miała ogromną pasję i potencjał, który mógł zaprowadzić ją daleko w świecie kulinariów. Tragedia ta nie pozostawiła obojętną również znaną projektantkę wnętrz i prezenterkę Dorotę Szelągowską. W poruszającym wpisie wyznała, że trudno jej uwierzyć w to, co się stało. „Nie mieszczę w sobie tego, co się stało” – napisała, oddając hołd zmarłej uczestniczce.

Szelągowska podkreśliła, że strata tak młodej i utalentowanej osoby jest niewyobrażalnym ciosem. Jej emocjonalny wpis wywołał lawinę reakcji w sieci – internauci dzielili się swoim smutkiem i wsparciem dla rodziny Oli.

Również produkcja "Dzień Dobry TVN" we wpisie wspomniała zmarłą Olę:

Dotarła do nas smutna wiadomość. W miniony weekend odeszła Ola - uczestniczka pierwszej edycji MCH Nastolatki. Łączymy się w bólu z najbliższymi w tym trudnym czasie. Składamy najszczersze wyrazy współczucia - napisano.

Fani żegnają Aleksandrę z "MasterChef Nastolatki"

Tragiczna wiadomość wstrząsnęła fanami popularnego programu kulinarnego "MasterChef Nastolatki". To bolesna strata, której nikt się nie spodziewał. Fani również składają kondolencje, a po tym, co piszą w sieci, można sądzić, że zmarła uczestniczka cieszyła się przeogromną sympatią...

Wyrazy współczucia dla rodziny...

Nie mogę uwierzyć w to, co się stało

Spoczywaj w pokoju

Dołączamy się do kondolencji.

800 70 2222 - Linia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego, jest linią całodobową i bezpłatną dla osób dzwoniących. Jeśli potrzebujesz pomocy, zadzwoń.

Reklama

Zobacz także: Śmierć Jeza z "Warsaw Shore" – wyniki sekcji zwłok i śledztwo prokuratury