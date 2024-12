Nie spodziewałam się tego, co gruchnie w weekend. Klaudia El Dursi zaskoczyła wszystkich faktem, że zostanie mamą po raz trzeci. W związku z tym musiała zdecydować się na dużą zmianę:

Przyznam, że nie była to dla mnie łatwa decyzja, trochę jakbym musiała oddać cząstkę siebie

Oto wzruszające wyznanie Klaudii El Dursi.

Klaudia El Dursi spodziewa się dziecka. Niedługo zostanie mamą po raz trzeci, a radosną nowiną pochwaliła się tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Szczęśliwa mama nie kryje swojej ekscytacji faktem, że niedługo spełni się jej wielkie marzenie i powita na świecie maleństwo. Wiąże się to jednak z wielkimi zawodowymi zmianami. Fani "Hotelu Paradise" doskonale wiedzą, że mniej więcej o tej porze Klaudia El Dursi wyjeżdżała na plan programu, gdzie spędzała kilka kolejnych miesięcy.

Niedługo po ogłoszeniu ciąży Klaudia El Dursi zabrała głos w sprawach zawodowych i wspomniała o "Hotelu Paradise":