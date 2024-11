Dziesiąty sezon "Ślubu od pierwszego wejrzenia" powoli dobiega końca, wciąż budząc ogromne emocje wśród odbiorców. Ostatnio gorąco zrobiło się u Agaty i Piotra, z kolei małżeństwo Joanny i Kamila nagle zaczęło nabierać barw. Ku zdumieniu wszystkich, Asia, która do tej pory oczekiwała, by to mąż o nią zabiegał, zainicjowała pocałunek! Zrobiła to jednak w dość nieoczywisty sposób, co nie wszystkim się spodobało.

Widzowie oburzeni postawą Joasi ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Już tylko chwila dzieli nas od poznania decyzji wszystkich par dziesiątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Niewątpliwie, zdaniem widzów, największe szanse na sukces mają Agnieszka i Damian, którzy od początku bardzo angażują się w rozwój relacji. Choć ostatnio fanów zaskoczyła zazdrość mężczyzny, trzymają za nich kciuki i wierzą w szczęśliwy finał.

Zupełnym przeciwieństwem jest natomiast małżeństwo Agaty i Piotra, między którymi doszło do karczemnej awantury. Ze strony kobiety miały paść bluzgi i wyzwiska, po czym mąż wyrzucił ją z domu. W minionym odcinku ekspertki próbowały interweniować i nakłonić małżonków, by spróbowali raz jeszcze ze sobą porozmawiać. Żadne z nich nie wyrażało jednak szczególnej chęci, a internauci ostatecznie skazali ich związek na porażkę.

U Joanny i Kamila z kolei nastąpił przełom, do którego przyczynił się pocałunek! Co ciekawe, zainicjowała go Asia, która do tej pory była raczej zdystansowana i oczekiwała, żeby to mąż się o nią starał. W końcu jednak postawiła wszystko na jedną kartę i "wydała polecenie" o pocałunku, który miał pokazać, czy coś jest między nimi.

Po prostu powiedziałam do niego, że musimy się pocałować i spróbować jak to mogłoby wyglądać. (...) To wyszło tak nie spontanicznie tylko to wyszło, jakby z takiego mojego polecenia - tłumaczyła.

Postawa Joasi podzieliła internautów. O ile niektórzy docenili jej śmiałość i to, że wzięła sprawy w swoje ręce, tak inni krytycznie do tego podeszli, sugerując, że wydanie polecenia o pocałunku było nie na miejscu. Niektórzy również uznali, że uczestniczka otworzyła się dopiero teraz, ponieważ zauważyła wycofanie Kamila.

Nie chciała żadnych najmniejszych gestów, złapania za rękę, przytulenia, nic. (...) A nagle pomijając te drobne gesty poleciała od razu się całować. Dziwna dziewczyna

Coś w niej jest dziwnego. Ja bym raczej się bała w to wchodzić.

Nie wiem, co z nią jest nie tak, ale chyba grunt jej się zaczął palić pod nogami, że Kamil zrezygnuje, a ona nagle się zorientowała, że jednak fajny z niego gość i może warto byłoby też się postarać? Tylko trochę dziwne metody

32 lata i uprzedza o pocałunku

Wszystko na komendę i polecenie...

Na szczęście pojawiły się też przyjemniejsze słowa:

Moim zdaniem super zagranie, poszła na całość i to przełamało lody

Mało romantyczne, nie spontaniczne jak przyznała Joanna, ale ciepły gest w stronę Kamila

W moich oczach Asia dużo zyskała tym odcinkiem. Oby im się układało, razem czy osobno

Myślicie, że polecenie o pocałunku ze strony Joanny skutecznie zadziałało i para ma jeszcze szansę na szczęście?

