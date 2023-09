"Love Island": Gorący pocałunek Laury i Karoliny zaskoczył uczestników. Fani: "Jak marionetki"

Piotr mocno podpadł fanom "Love Island"! Po ostatnim odcinku show Polsatu w sieci pojawiło się sporo komentarzy w których internauci ostro krytykują partnera Stelli. Ostatnio fanom programu nie spodobało się jego zachowanie w kryjówce, kiedy zaczął wypytywać Stellę o jej życie seksualne w poprzednich związkach. Teraz w sieci znów zawrzało! Internauci krytykują Piotra z "Love Island" Piotr i Stella tworzą parę od samego początku trzeciej edycji "Love Island". I chociaż początkowo wydawało się, że mogą być faworytami najnowszej odsłony hitu Polsatu, to od kilku dni internauci sugerują, że Stella powinna odejść od swojego partnera. Fanom "Love Island" nie podoba się zachowanie Piotra wobec Stelli, która wyraźnie jest nim zauroczona. Według fanów, Piotr próbuje manipulować swoją partnerką. W ostatnim odcinku "Love Island" Karolina Gilon przeczytała kilka komentarzy, w których internauci oceniają uczestników trzeciej edycji. Największe emocje wywołał ten, w którym jeden z fanów programu sugeruje, że Piotr bawi się uczuciami Stelli. Bawi się jej uczuciami, jak dziecko klockami - brzmiał komentarz odczytany przez Karolinę Gilon. Piotrek był wyraźnie zmieszany kiedy dowiedział się, że tak oceniają go widzowie. Co ciekawe, kiedy później Stella próbowała z nim porozmawiać, Piotr nie tylko zwrócił jej uwagę, jak powinna do niego mówić, ale również uznał, że teraz Stella będzie zastanawiać się, o co mogło chodzić internautom. Fani widząc zachowanie Piotra znów ostro go skrytykowali! - Zaraz Piotr tak przekręci sytuacje, ze Stella będzie go przepraszać 😂 - "Piotrek, nie Piotr!" Stella "patrz punkt pierwszy" i paniczowi "podaj sól". Dramat!!!...