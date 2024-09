Kamil i Joanna już w trakcie odcinka ślubnego zyskali sympatię widzów "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Fani już na tym etapie są przekonani, że tych dwoje może być najlepiej dobraną parą 10. sezonu. Pan młody również nie ukrywa zachwytu nad wybraną dla niego żoną:

Internauci nie ukrywają zachwytów nad Joanną i Kamilem ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Programowi małżonkowie również zareagowali na siebie z ogromem sympatii. Panna młoda jednak początkowo nie chciała zbyt szybko przekraczać granic:

On się uspokoił na pewno, jak już wyszliśmy z miejsca ślubu. Nawet zapytał czy może mnie wziąć na ręce (...) powiedziałam, że kategorycznie nie, w ogóle co to za pomysł, gościu. Ja tu mam ciasną sukienkę a ty mnie chcesz już nosić. Nie.

Joanna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przyznała, że czuje, że podoba się Kamilowi, chociaż nie powiedział jej tego bezpośrednio:

Kamil nie ukrywa, że Joanna jest dokładnie taką kobietą, jakiej szukał: