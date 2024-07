Od kilku dni media i fani serialu "Na Wspólnej" mówią tylko o lesbijskiej scenie z udziałem bohaterki granej przez Martę Wierzbicką. Już dzisiaj serialowa Ola wyląduje w łóżku ze swoją koleżanką Klaudią. Jak potoczą się ich losy? Czy dziewczyny stworzą prawdziwy związek i czy będą miały z tego powodu jakieś problemy? Odpowiedzi na te pytania udzieliła nam sama Marta Wierzbicka!

Normalny związek partnerski. Więc będzie się działo dokładnie to samo, co w innych związkach partnerskich. Będzie zazdrość. Będą takie problemy poruszane jak: "jak powiedzieć rodzicom, że jestem z kobietą, a może powiem, że jestem z mężczyzną". Będą tego typu rozterki. Będą przewijały się takie problemy, które rzeczywiście mogą spotykać osoby homoseksualne, biseksualne na co dzień. Mam nadzieję, że ten wątek w jakiś tam sposób dotrze do ludzi. Przełamie tabu, powiedziała Marta Wierzbicka w rozmowie z Party.pl.