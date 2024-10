Fani, którzy zastanawiają się, czy serce Mikołaja Roznerskiego jest znów zajęte, nie muszą już zachodzić w głowę. Aktor został właśnie "przyłapany" na romantycznej randce w Trójmieście. On i jego wybranka nie mogli się od siebie odkleić, a zdjęcia trafiły do sieci. Czy ta relacja ma szansę na coś więcej?

Mikołaj Roznerski "przyłapany" na randce. Znalazł nową miłość?

Nie da się ukryć, że Mikołaj Roznerski jest jednym z najprzystojniejszych aktorów Polsce i nic dziwnego, że zyskał szerokie grono wiernych fanek. Wielbicielki aktora z pewnością zastanawiają się, czy po rozstaniu z Adrianą Kalską jego serce jest znów zajęte. Teraz już wszystko wiadomo: jak podaje "Super Express", gwiazdor "M jak miłość" został przyłapany na romantycznej schadzce z pewną blondynką!

Na zdjęciach paparazzi widać, jak Mikołaj Roznerski i jego wybranka spacerują wieczorną porą, a następnie wchodzą do restauracji na ... frytki. Pełen czułości spacer zakończył się pod hotelem, do którego udali się zakochani. Jesteście ciekawi, kim jest nowy obiekt uczuć gwiazdora?

Aktor i jego nieznana w show-biznesie dziewczyna szli ciasno objęci i tulili się, by uniknąć wieczornego chłodu. Zakochani mieli fantastyczne nastroje. Śmiali się i spoglądali na siebie roziskrzonymi oczami - podaje ''Super Express''.

VIPHOTO/East News

Mikołaj Roznerski i Adriana Kalska: historia związku

Wygląda na to, że ku rozczarowaniu fanów, związek Mikołaja Roznerskiego i Adriany Kalskiej nie ma raczej szans na "wielki powrót". Aktor wyraźnie układa sobie przyszłość u boku kogoś innego. Kalska natomiast pod koniec ubiegłego roku zostawiła fanom pole do domysłów, publikując wymowne zdjęcie na Instagramie. Podpisała je wówczas "dziewczyna surfera", co skłoniło internautów do pytań o nową miłość aktorki.

Przypomnijmy, że uczucie między Mikołajem Roznerskim a Adrianą Kalską narodziło się na planie "M jak miłość", a w 2019 roku aktor oświadczył się ukochanej w Wenecji. Niestety, ostatecznie ich relacja nie przetrwała i dziś aktorską parę łączą jedynie zawodowe relacje. Żałujecie?

Czy Mikołaj Roznerski był z Michaliną Sosną?

Fani łączą serialowego Marcina z "M jak miłość" z inną gwiazdą serialu, Michaliną Sosną. Serialowa Kama, często pytana o to, co łączy ją z kolegą z planu, w rozmowie z nami rozwiała wątpliwości:

Nie ukrywajmy, że postać Marcina, ale też i Mikołaj jest taką osobą, że podoba się dziewczynom, no... podoba się. On jest bożyszczem kobiet tutaj, w tym kraju, no bądźmy szczerzy, więc zawsze jest gorąco, jeśli postawi się przy nim jakąś kobietę. Zdawałam sobie sprawę, że mogą się nawiązać takie tematy i takie nagłówki - mówiła naszemu reporterowi Michalina Sosna.

Widzielibyście Michalinę Sosnę i Mikołaja Roznerskiego razem? Tymczasem pozostaje nam trzymać kciuki za nową relację aktora!

