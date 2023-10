Choć "M jak miłość" zniknęło z anteny na czas wakacji już w maju, w minionym sezonie producenci serialu podgrzali atmosferę wśród fanów telewizyjnego hitu, serwując kolejne rewelacje dotyczące najbardziej popularnych wątków. Do takich historii należał między innymi związek Izy i Marcina, w których role wcielają się Adrianna Kalska i Mikołaj Roznerski (jakiś czas temu tworzyli parę też prywatnie). Mimo że do emisji nowych odcinków "M jak miłość" zostało jeszcze trochę czasu, już teraz odtwórca roli Marcina zdradził, jak potoczą się dalsze losy jego bohatera i jego związku z Izą!

"M jak miłość" króluje na antenie TVP już od ponad 20 lat, a widzowie nadal chętnie śledzą losy rodziny Mostowiaków i powiązanych z nią postaci. W ostatnich sezonach jednym z budzących emocje wątków była historia Izy i Marcina, którzy najpierw tworzyli udane małżeństwo, a ostatnio przechodzili liczne perypetie, związane między innymi z romansem Izy z kolegą z pracy.

Nic dziwnego, że po tym, jak "M jak miłość" zniknęło z anteny na wakacje, fani już nie mogą doczekać się kolejnych informacji na temat ulubionych bohaterów. Teraz rąbka tajemnicy na ten temat uchylił Mikołaj Roznerski - odtwórca roli Marcina w rozmowie z "Tele Tygodniem" zdradził, jak potoczą się losy jego bohatera.

Mikołaj Roznerski wyraźnie chciał zachęcić widzów do oglądania kolejnych odcinków "M jak miłość" tej jesieni - powiedział wprost, że kolejny sezon będzie obfitował w niespodzianki i zwroty akcji! Odniósł się też do rozwodu Izy i Marcina.

- Tego nie mogę zdradzić. Ale stopniowanie emocji to jest to, co w serialach cenimy najbardziej, czekamy więc cierpliwie na nowy sezon. Zapowiada się naprawdę imponująco - wyznał Mikołaj Roznerski dla "Tele Tygodnia".

Nie można zaprzeczyć, że wątek Izy i Marcina w "M jak miłość" wzbudza ogromne emocje wśród fanów. Tuż po emisji ostatnich odcinków tej wiosny, w sieci wybuchła prawdziwa burza, a fani licznie komentowali zdradę serialowej Izy i współczuli Marcinowi.

- Bezczelna ta Iza, on tyle dla niej zrobił dobrego...

- Szkoda mi Marcina ????

- Szkoda mi Marcina to rozstanie go totalnie rozbiło, a ten widok Izy w ramionach Radka to już na maksa go dobił.

- Mam nadzieję, że będzie następny sezon, Marcinku trzymaj się ????????