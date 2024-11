Krystian Wieczorek zdobył ogromną popularność dzięki roli w "M jak miłość". Aktor już od wielu lat wciela się w Andrzeja Budzyńskiego w wielkim hicie Telewizyjnej Dwójki. Przystojniak z "M jak miłość" ma mnóstwo fanek, ale jego serce już od dawna jest zajęte. Krystian Wieczorek od wielu lat tworzy bowiem szczęśliwy związek z aktorką Marią Szafirską. Zakochani rzadko pojawiają się razem na oficjalnych imprezach, ale tym razem zrobili wyjątek.

W miniony poniedziałek tłum gwiazd pojawił się na premierze kolejnej części "Listów do M.", ale okazuje się, że wczoraj odbyła się również premiera spektaklu "Pomoc Domowa" w teatrze Scena Relax i tam również nie zabrakło gwiazd. Wśród osób, które pojawiły się na premierze i pozowały do zdjęć na ściance znaleźli się Krystian Wieczorek i jego ukochana żona. Gwiazdor "M jak miłość" poznał swoją wybrankę wiele lat temu właśnie na planie serialu. Krystian Wieczorek jest starszy od Marii Szafirskiej o 17 lat, ale różnica wieku nie przeszkodziła im w budowaniu związku.

Jak poznałem Marysię to miałem taką intuicję potężną, takie przeczucie, że to jest ta osoba. Nie znaliśmy się i już wiedziałem, że będziemy razem. To jest coś więcej - instancja wyższa. Mówi: już chłopcze się nie męcz, to ta, tu. Właściwa

tak Krystian Wieczorek mówił o swojej ukochanej kilka lat temu w ''Pytaniu na śniadanie''.