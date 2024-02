Mikołaj Roznerski to aktor, którego telewizyjne role budzą spore emocje wśród widzów – wątek Marcina z „M jak miłość” przyciągnął przed telewizory miliony Polaków. Teraz okazuje się, że Roznerski odchodzi z innej, równie kultowej produkcji! Sprawdźcie szczegóły.

Mikołaj Roznerski ma pożegnać się z „Na dobre i na złe”

Choć produkcje takie jak „Na dobre i na złe” czy „M jak miłość” widzowie mogą oglądać w TVP już od lat, w serialach nie brakuje sporych zmian. Niedawno okazało się, że Marta Żmuda-Trzebiatowska odchodzi z „Na dobre i na złe”, a wg najnowszych doniesień, podobną decyzję podjął jej kolega z planu – Mikołaj Roznerski. Co dalej z wątkiem doktor Sikorki i Miłosza?

Jak podaje "Plotek", po decyzji Marty Żmudy-Trzebiatowskiej o rozstaniu z "Na dobre i na złe", produkcja serialu zdecydowała się nie kontynuować wątku lekarki i jej miłosnych perypetii.

Po decyzji Żmudy Trzebiatowskiej o odejściu, scenarzyści stwierdzili, że bohater Roznerskiego bez Hani nie ma już racji bytu. Chcieli dla niej happy end, więc według nich, najlepiej, jak widzowie zobaczą, że Sikorka i Miłosz zdecydowali się być razem i układają sobie życie gdzieś poza ekranem - podał informator ''Plotka''.

Zapytaliśmy Mikołaja Roznerskiego, czy doniesienia o jego rozstaniu z "Na dobre i na złe" są prawdziwe i jakie ma w związku z nimi odczucia.

Tak, mój bohater wyjdzie. Ale - jak mówią scenarzyści - dopóki bohater żyje to zawsze może wrócić, więc nie mówię widzom na dobre ''żegnajcie''. Tym bardziej, że przecież raz już się żegnałem - przekazał nam Mikołaj Roznerski.

Przypomnijmy, że "Na dobre i na złe" Mikołaj Roznerski grał od 2021 roku i - co ciekawe - wcielał się od tego czasu w dwie różne postaci. Przed rolą Miłosza, widzowie mogli oglądać go jako Piotra Korbana, który został postrzelony, a następnie w Leśnej Górze pojawił się łudząco podobny do niego mężczyzna.

Był pomysł na ten wątek, dlaczego Miłosz wygląda jak zmarły Korban, ale ciągnął się powoli i jednak nie dane było go rozwinąć - dodaje źródło ''Plotka''.

Fani TVP nie tracą jednak zupełnie możliwości oglądania swojego idola w serialach stacji - Roznerski niezmiennie pojawia się w "M jak miłość", gdzie wątek jego i bohaterki granej przez Michalinę Sosnę rozwija się w najlepsze!

Oglądacie produkcje z udziałem Mikołaja Roznerskiego?

