Michalina Sosna-Wilkońska od jakiegoś czasu występuje w "M jak miłość". Piękna aktorka wciela się w Kamę, która mocno namieszała w życiu serialowego Marcina Chodakowskiego (w tej roli Mikołaj Roznerski). Po tym, jak Marcin rozstał się z Izą (Adriana Kalska) piękna Kama została jego kochanką... I chociaż początkowo Chodakowski nie traktował ich relacji poważnie to dziś wiadomo już, że narodziło się między nimi uczucie. A kim w życiu prywatnym jest partner Michaliny Sosny? Aktorka ma męża?

Reklama

Co wiadomo o życiu prywatnym Michaliny Sosny?

Michalina Sosna już od wielu lat jest związana z polskim show-biznesem. Aktorka ma na swoim koncie role w wielu hitowych produkcjach takich jak: "Przyjaciółki", "Barwy szczęścia" czy "Miszmasz czyli Kogel Mogel 3". Michalina Sosna wystąpiła również w dziesiątej edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" i prowadziła show "Star Voice. Gwiazdy mają głos". O aktorce zrobiło się naprawdę bardzo głośno kiedy dołączyła do "M jak miłość". Gwiazda gra Kamę, tancerkę erotyczną, której pomaga Marcin Chodakowski. Kama i Marcin mają gorący romans, który miał być tylko chwilowy, ale między parą rodzi się uczucie. Co więcej, okazuje się, że serialowa Kama jest w ciąży...

Zobacz także: Kim jest żona Roberta Stockingera? Mało kto wie, że Patrycja Stockinger to gwiazda telewizji

MTL Maxfilm

O tym, jak potoczą się dalsze losy Kamy i Marcina z "M jak miłość" dowiemy się z kolejnych odcinków serialu, teraz jednak z pewnością wszyscy fani hitu Telewizyjnej Dwójki zastanawiają się, czy Michalina Sosna prywatnie ma męża i dzieci? Co wiadomo o aktorce? Michalina Sosna należy do grona gwiazd, które bardzo dbają o prywatność i nie zdradza szczegółów ze swojego życia. Do tej pory nie pokazała swojego partnera, a fani mogą się jedynie domyślać, że jest już po ślubie ponieważ od jakiegoś czas nosi podwójne nazwisko Michalina Sosna-Wilkońska. We wrześniu 2021 roku okazało się, że aktorka została mamą, a radosną nowiną pochwaliła się za pośrednictwem Instagrama.

Są w życiu chwile, które wymagają ciszy. Najważniejsze, najpiękniejsze, tylko moje. Przez ostatnie miesiące oddałam się im całkowicie, przygotowując do najważniejszej roli w życiu. W spokoju, z daleka od zgiełku, tak jak chciałam. Dziś już mogę podzielić się z Wami największym szczęściem... W minionym miesiącu zostałam mamą Rozalii. Jestem szczęśliwa, spełniona, kocham najmocniej napisała gwiazda i pokazała zdjęcie rączki córeczki.

Zobacz także: Kim jest mąż Klaudii Carlos? To znany muzyk! Niedawno para świętowała 30. rocznicę ślubu

Zobacz także

Od tamtej pory Michalina Sosna nie ujawniła wizerunku córki i tylko kilka razy internauci mogli zobaczyć zdjęcia ze spaceru młodej mamy z dzieckiem. Myślicie, że za jakiś czas aktorka pochwali się swoim szczęściem i pokaże rodzinne kadry na portalu społecznościowym? Fani z pewnością byliby tym zachwyceni.

Reklama

Polubiliście serialową Kamę i śledzicie jej wątek w "M jak miłość"?

MTL Maxfilm