Kacper Kuszewski i Teresa Lipowska od 17 lat grają - Mareczka i jego mamę Barbarę w "M jak miłość". A jak w życiu prywatnym, czy też łączy ich wyjątkowa więź? Jak twierdzi Teresa Lipowska, ze wszystkich serialowych dzieci to właśnie z Kacprem Kuszewskim jest najbardziej związana. Na poczatku kręcenia "M jak milość" aktor przeżył ogromną statę i trudno mu było odnaleźć się na planie.

Kacpra przede wszystkim szalenie cenię. Zawsze był kulturalny, bardzo grzeczny, co mnie niezwykle ujęło. Na samym początku kręcenie serialu umarła mu matka. I wtedy, w tych najtrudniejszych dniach, jakoś go przygarnęłam do serca. I powstała między nami naprawdę bardzo serdeczna atmosfera. Kibicuje mu we wszystkim co robi - powiedziała w swojej autobiografii "Nad rodzinnym albumem" Teresa Lipowska