Choć Kacper Kuszewski nie ma w zwyczaju opowiadać o sprawach osobistych, ostatnio zrobił wyjątek. Nikt jednak nie przypuszczał, że podzieli się takim wyznaniem! "Poszedłem to sobie zdiagnozować, bo do dziś mam pewne problemy w funkcjonowaniu" - wyznał.

Niegdyś latami spełniał się w roli Marka Mostowiaka w "M jak miłość", ostatnio mogliśmy oglądać go w "Twoja twarz brzmi znajomo", a teraz objął posadę gospodarza "Tak to leciało"! O Kacprze Kuszewskim znów więc zrobiło się głośno, a grono jego fanów niezmiennie rośnie. Trudno nie zgodzić się, że aktor cieszy się ogromną popularnością.

Mimo sporego zaciekawienia jego osobą Kuszewski przyzwyczaił odbiorców do tego, że bacznie strzeże życia prywatnego. Nie wypowiada się o sprawach osobistych, a tym bardziej na temat sfery uczuciowej. Pozostaje więc tajemnicą, czy jego serce jest zajęte. Ostatnio jednak aktor zrobił wyjątek i otworzył się na bardziej prywatny temat, dotyczący... zdrowia!

W rozmowie z "Wprost" wyznał, że w ubiegłym roku zostało u niego zdiagnozowane ADHD! Co ciekawe, choć stało się to stosunkowo niedawno, Kuszewski od najmłodszych lat zauważał u siebie niepokojące sygnały.

Mówiono mi, że jestem muzykalny, ale nauczyciele twierdzili też, że jestem leniwy. W zeszłym roku zdiagnozowano u mnie ADHD. W Polsce zaczęto mówić o tej przypadłości dopiero jak kończyłem studia, wtedy też stwierdziłem, że na pewno miałem ją w dzieciństwie – wszystkie symptomy się zgadzały – tym bardziej, że uważano, że to choroba wieku dziecięcego i się z niej wyrasta

Okazało się, że aktorka do zgłoszenia się do specjalisty pchnęły nadal występujące symptomy, które wpływają nawet na codzienne funkcjonowanie. W pewnym momencie zdał sobie sprawę, że jego zachowanie może mieć drugie dno, dlatego postanowił dłużej nie zwlekać.

Dziś już wiemy, że to cecha neurologiczna na całe życie. W dorosłym życiu często przejawia się w inny sposób niż w dzieciństwie np. w postaci perfekcjonizmu. Poszedłem to sobie zdiagnozować, bo do dziś mam pewne problemy w funkcjonowaniu związane z ADHD

- wyznał dla Wprost.