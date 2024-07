Szerokim echem w mediach odbił się wywiad z Kacprem Kuszewskim w "Wykolejeni Podcast". Gwiazdor, znany m.in. z roli Marka Mostowiaka w "M jak miłość", postanowił zdradzić, ile zarabiał na planie hitowego serialu TVP 2 już pod koniec swojej przygody z telenowelą (zakończył ją w 2018 roku). Co ciekawe, padły konkretne kwoty!

Kacper Kuszewski z serialem "M jak miłość" pożegnał się w 2018 roku - aktor zapragnął zmian w życiu, bał się również tzw. "zaszufladkowania". Hitowa produkcja TVP 2 dała mu jednak wielką sławę i sympatię widzów. Czy przełożyło się to również na ogromne zarobki? Okazuje się, że nie do końca. W rozmowie z Patrykiem Szlichtem i Konradem Wirą w "Wykolejeni Podcast" Kacper zdradził, że kiedy już kończył pracę na planie "M jak miłość" nie mógł liczyć na duże zarobki:

Ja pod koniec mojego bycia w "M jak Miłość" miewałem np. jeden lub dwa dni zdjęciowe w miesiącu. Moja stawka to nie było trzy tysiące złotych, to było trochę mniej. Czy to waszym zdaniem są zarobki na poziomie gwiazdy? Pięć tysięcy miesięcznie? I to jest brutto, czyli odliczcie podatek, prowizję agencji. No, to są takie kwoty - mówił Kuszewski.