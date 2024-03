Największą popularnością przyniosła mu rola Marka Mostowiaka i choć rozstał się z nią już lata temu, do dziś jest z nią kojarzony. Sympatycy chętnie obserwują karierę Kacpra Kuszewskiego, ale nie da się ukryć, że jeszcze większe zaciekawienie budzi jego życie prywatne, o którym on wytrwale milczy. Szczególnie często poruszanym tematem jest wątek uczuciowy - czy aktor jest z kimś związany?

Czy Kacper Kuszewski ma żonę?

Jeden z chętniej oglądanych polskich aktorów, Kacper Kuszewski, przyszedł na świat w 1976 roku w Słupsku. Już w 1989 roku zadebiutował na deskach Teatru Muzycznego w Gdyni, a po ukończeniu studiów aktorskich jego kariera zaczęła nabierać rozpędu. Największą rozpoznawalność zawdzięcza jednak roli Marka Mostowiaka w "M jak miłość", w którą wcielał się od 2000 do 2018 roku. Potem gościnnie jeszcze pojawił się w serialu w 2022 roku.

Oprócz tego mogliśmy oglądać go choćby w "Przyjaciółkach", gdzie gra od 2020 roku, "Wkręconych" czy "Tatuśkach", jednak wciąż to z rolą Marka kojarzony jest najczęściej. Oprócz tego Kacper Kuszewski działa w dubbingu, a obecnie, po raz kolejny, możemy oglądać go w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Najlepsi".

Kacper Kuszewski Instagram@kacper_kuszewski

Chociaż 47-latek aktorstwem zajmuje się od lat, fani wciąż niewiele wiedzą o jego życiu prywatnym. Od samego początku stara się on oddzielać tę sferę od zawodowej grubą linią, jednak i tak nie przestaje ona budzić zaciekawienia. Szczególnie dużo fani dyskutują o tym, czy serce 47-latka jest zajęte. Na próżno bowiem wypatrywać w sieci jakichkolwiek jego zdjęć z drugą połówką czy wypowiedzi w tym temacie.

Cisza aktora sprawiła, że z czasem narosło wiele plotek wokół tego, a odbiorcy zaczęli nawet snuć teorie co do jego orientacji, jednak ten i tego nie zamierzał komentować. Nie wiadomo zatem, czy Kacper Kuszewski z kimś jest związany. Mamy nadzieję, że pewnego dnia aktor otworzy się przed odbiorcami i rozwieje wszelkie wątpliwości.

Kacper Kuszewski Instagram@kacper_kuszewski