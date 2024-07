Co wydarzy się w 2244 odcinku Na Wspólnej? Ola z przyjaciółmi przygotowują się do ważnego egzaminu. Po kilku godzinach nauki wszyscy mają dość. Dla odprężenia pada hasło „impreza”! Pojawia się alkohol, wszyscy doskonale się bawią. W pewnym momencie Klaudia prosi do tańca… Olę! Lekko wstawiona Zimińska nie odmawia… Podczas tańca między dziewczynami zaczyna iskrzyć. W końcu nie wytrzymują i zaczynają się całować! Czy pocałunek Oli i Klaudii to jedynie imprezowy wybryk? Czy dziewczyny połączy coś więcej? Co jeszcze wydarzy się w „Na Wspólnej”? Odpowiedź już dziś o 20:15 na antenie TVN.

Reklama

Zobacz gorący zwiastun odcinka!

Zobacz także: Wierzbicka o lesbijskich scenach w "Na Wspólnej": "Koledzy dookoła byli zaaferowani!" WIDEO

Ola, którą gra Marta Wierzbicka miała kilka nieudanych związków z mężczyznami, czy teraz spróbuje ułożyć sobie życie z kobietą?

Zobacz także

Reklama

Klaudia od początku chce zdobyć Olę, czy jej się uda?