Jedną z uczestniczek 11 sezonu show "Rolnik szuka żony" jest 23-letnia Weronika. Studiowała ona rolnictwo na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Posiada 25-hekatowe gospodarstwo, które uprawia z rodzicami. Wiktoria rolnictwem zajmuje się z powołania, gdyż jest ono jej pasją.

Wiktoria z "Rolnik szuka żony"

Wiktoria z "Rolnik szuka żony" w swoim gospodarstwie przywitała trzech kandydatów: 23-letniego Adama z Kujaw, 25-letniego Łukasza z Inowrocławia i 26-letniego Szymona z Borów Tucholskich. Każdy z kandydatów jest zupełnie inny, ale łączy ich jedno zdobycie uznania i serca rolniczki. W 5 odcinku Wiktoria postanowiła wybrać się na zakupy u boku Szymona, który nie ukrywał, że bardzo ucieszył się, że to właśnie jego wybrała rolniczka.

Najodważniejszym z kandydatów Weroniki wydaje się być Łukasz, który już na mamę 23-latki mówi "przyszła teściowa" i podkreśla, że jest "strzałem w dziesiątkę". Łukasz za swój atut przedstawia to, że wstaje skoro świt i jest rannym ptaszkiem.

Nie było buzi na dobranoc, ale było rano na dzień dobry. Przytuliliśmy się na dzień dobry, a ja tak znienacka dałem buzi w policzek. Tylko teraz znowu jest zagadka, czy ona dobrze odebrała to, czy nie - wyjawił przed kamerą Łukasz.

Wiktoria natomiast skomentowała skradzionego buziaka. Rolniczka zdradziła, że nie czuła się ani komfortowo, ani niekomfortowo. W dalszej części odcinka Wiktoria zabrała uczestników do chlewni, aby pokazać im, jak wygląda jej praca. W chlewni wspólne flow Wiktoria złapała z Łukaszem, któremu praca w gospodarstwie nie jest obca. Zarówno rolniczka jak i uczestnik stwierdzili, że ich praca w chlewni zdecydowanie odstresowuje.

Jak się za dużo myśli i za dużo stresu, to to super rozluźnia - zdradziła Wiktoria.

Najwięcej do nauki miał zdecydowanie Łukasz, który miał najmniejsze pojęcie, jak tak naprawdę wygląda życie na wsi. Jednak chętnie zadawał pytania i chciał pogłębiać swoją wiedzę dotyczącą pracy, którą zajmuje się Wiktoria. Mężczyźni poważnie podeszli do pracy w chlewni, co zostało docenione przez Wiktorię, która uznała, że każdy z kandydatów dał sobie radę.

Każdy z uczestników wniósł swoją energię do programu i na gospodarstwo Wiktorii. Szymon został podsumowany jako osoba pozytywna i wesoła.

Widzę konkurencje w postaci Szymona, bo oni tam się z Wiktorią bardzo dobrze dogadują, więc to jakieś takie zagrożenie jest - powiedział Łukasz.

